Убитой некрофилом из Бауманки подражали девочки

Жертва страшного убийства Татьяна Страхова принадлежала к молодежной субкультуре "винишко-тян". Dni.Ru решили разобраться в особенностях новой моды, захлестнувшей девушек.

Впервые подобное название было использовано на крупнейшем анонимном имиджборде русскоязычного интернета "Дваче". Один из пользователей ресурса придумал словосочетание "винишко-тян", чтобы описать новую моду, которая становилась все популярнее среди девочек в возрасте от 16 до 22 лет.

Последовательницы данного движения выделялись не только внешним видом, но и особой философией. Облаченные в закрытые платья в стиле ретро, с короткими стрижками, разноцветными волосами и в круглых очках без оправы девушки считали себя богемой и новой элитой.

Они всегда носили в своих сумочках томик какого-нибудь философа или автора контркультурных произведений. Особым почетом у "винишко-тян" пользовались Кант, Ницше, Кафка, Бэрроуз, Паланик и Сартр.

Публикация от Винишко Тян (@vinishko.tyn) Янв 22, 2018 at 7:38 PST

Это пристрастие к серьезной литературе и разговорам о глубоком внутреннем мире сделало "винишко-тянок" объектом насмешек: девушки конечно носили с собой томики столпов мысли, но если и открывали книги, то читали только несколько первых страниц. Все остальное они узнавали из краткого пересказа в Сети.

Публикация от Винишко Тян (@vinishko.tyn) Янв 14, 2018 at 1:59 PST

Еще одной причиной насмешек со стороны циничных посетителей анонимных имиджбордов стали претензии "винишко-тянок" на некую элитарность и богемность: зачастую несовершеннолетние девушки считали, что главным признаком интеллекта является распитие вина. Так как у школьниц обычно не было много денег, а знаний об этом алкогольном напитке было еще меньше, то они покупали самое дешевое вино, зачастую руководствуясь только красочностью этикетки.

На большинстве фотографий "винишко-тянок" в социальных сетях девушки запечатлены именно с бутылкой дешевого вина в руках. Со временем, мода начала распространятся и в Сети появилось множество групп и сообществ, посвященных "винишко-тянкам". Там девушки предавались разговорам о высоком, хвастались новым оттеночным шампунем для волос или выставляли фотографии с очередной попойки.

Публикация от Винишко Тян (@vinishko.tyn) Дек 9, 2017 at 2:04 PST

Кроме того, в подобных сообществах в социальных Сетях девушки выставляли снимки "идеальных винишко-тянок". Среди них оказалась и недавно погибшая Татьяна Страхова. Еще в сентябре прошлого года фотография из ее Instagram появилась в одной из групп в социальной сети, посвященных этой моде. "Винишко-тянки" восхитились Таней. Публикация с фотографией девушки собрала множество лайков и комментариев, в которых модницы признавались, что хотят быть похожими на Татьяну.

Публикация от Винишко Тян (@vinishko.tyn) Ноя 4, 2017 at 10:38 PDT

Само понятие "винишко-тян" состоит из двух частей: собственно слова "винишко" – именно так девушки предпочитают именовать вино, и слова "тян" – в культуре японских комиксов и мультиков это обозначает вежливое обращение к молодой девушке.