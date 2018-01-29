В России разрешат продавать колбасу почти без мяса

Эксперты Росстандарта разработали новый ГОСТ на полукопченую колбасу. Теперь мяса в ней должно быть всего лишь 20%.

Правда, в данном случае производитель должен будет указывать на своем продукте категорию качества "Д". Это очередное нововведение – раньше колбасные изделия разделялись на три категории: "А" – с содержанием мяса и мышечных волокон не менее 80%, "Б" – от 60 до 80% мяса и "В" – не менее 40% мышечных волокон.

Теперь к этим трем категориям добавились еще две: "Г" – от 20 до 40% мяса в составе, а также та самая "Д" – в ней даже нет нижней границы, главное, чтобы мышечных волокон было не более 20%, иначе продукт переходит в категорию "Г". Кроме того, эксперты Росстандарта разделили полукопченые колбасы еще по одному признаку.

Теперь появились охлажденные и замороженные колбасы. Первые должны храниться при температуре не выше +12, вторые – не выше -8. Отметим, что не все нововведения на руку производителям: о россиянах тоже подумали. По новым правилам, требования к названию колбас стали жестче. Как сообщает газета "Московский Комсомолец", "Одесской", "Краковской", сервелатом, а также венгерскими и охотничьими колбасками сможет называться только продукт, изготовленный по ГОСТу.

Кроме того, ужесточились требования к сырью и внешнему виду продукта. Для "правильной" колбасы не подойдет повторно замороженное или серое мясо. Также сероватый оттенок будет считаться нарушением для готового деликатеса. Правда, это касается только продукции, в составе которой есть фиксаторы окраски.

Помимо этого, эксперты определили требования к внешнему виду колбас: диаметр "правильного" полукопченого деликатеса должен составлять минимум 32 миллиметра. Это требование касается и тонких колбасок-колец, и классических толстых батонов.