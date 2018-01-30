Вторая и третья смены в школах уйдут в прошлое

Перевод всех школ на обучение в одну смену находится в центре внимания партпроекта "Единой России" "Новая школа". В начале февраля единороссы обсудят реализацию этой задачи с представителями Минобра, заявила депутат Госдумы, координатор "Новой школы" Алена Аршинова.



"Ключевой задачей является создание к 2025 году 6,5 миллиона новых школьных мест", – отметила парламентарий. По ее словам, на эти цели уже выделено 25 миллиардов рублей.

"Уже построено более 170 новых современных школ и в первую очередь решается проблема с третьей сменой, затем – и со второй сменой", – подчеркнула депутат. Другая важная задача – строительство современных школ, отвечающих всем образовательным стандартам.

"В мире меняются требования и подходы к образованию, и мы не только не должны отставать от этих требований, мы должны всегда быть на шаг впереди", – подчеркнула она.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу уйти от обучения во вторую смену к 2025 году. Глава государства подтвердил неизменность задачи программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы" о переводе всех школ на обучение в одну смену.





Партпроект "Единой России" "Новая школа" направлен на поддержку и развитие как общего и среднего, так и дополнительного образования. В приоритете партийного проекта – создание новых учебных мест, капитальный ремонт школ, оснащение их современным оборудованием и переход на односменный режим работы.

Не меньшее внимание уделяется повышению статуса педагога и в целом педагогической профессии. Единороссы держат на контроле и вопросы качества школьного образования и содержания учебного процесса, соблюдения прав участников образовательного процесса и создания равных условий для получения знаний вне зависимости от места проживания детей.

