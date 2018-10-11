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Общество

"На пороге войны": Киев предупредили о последствиях религиозного раскола

Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Seyfferth
Украина на пороге гражданского противостояния. Церковный раздел будет сопровождаться силовым захватом храмов и столкновениями, предупреждают эксперты.

Продолжение: Порошенко после избиения выкинут на улицу
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Украина в шаге от настоящей войны на религиозной почве. Ситуация в соседней стране не может не отразиться на России – оба государства находятся в едином цивилизационном пространстве.

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"Речь идет о мировом расколе в православии. Это очень серьезное и тревожное событие", – заявил крымский эксперт Иван Мезюхо.

Украинские националисты только ждут решения об автокефалии УПЦ, чтобы начать насильственный захват храмов. И без того многочисленные внутренние конфликты в стране еще больше обострятся, уверен политолог.

Он считает, что радикалы действительно могут устроить "рейдерский захват" имущества Московского патриархата. Действующая власть не будет им препятствовать. "Нынешняя украинская власть будет поддерживать действия радикалов и закрывать глаза на незаконные действия в отношении УПЦ МП", – сказал Мезюхо Пятому каналу.

Тем временем эксперты американской The Washington Post пишут, что независимость (автокефалия) Украинской церкви мало что значила бы для верующих в повседневной жизни. Это имеет значение для политических лидеров Украины как символ разрыва с Россией.

Россия, в которой насчитывается самое большое количество православных верующих, и которая в принципе считает себя лидером православного мира, категорически против этого плана, отмечает издание.

Автор: Андрей Евлампиев11 октября 2018, 09:06
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