"Верю в чудо": перед смертью актер из "Глухаря" оставил тайное письмо коллегам

Обвиненный в педофилии Михаил Фатеев оставил перед уходом из жизни в СИЗО послание Роману Виктюку. Артист написал его на маленьком клочке бумаги простым карандашом.

Близкие и друзья Фатеева не верят ни в обвинения против него, ни в то, что Михаил мог покончить с собой. В день смерти, 11 октября, у арестованного был адвокат, которого наняла семья. По словам юриста, подзащитный держался бодро, съел шоколадку и попросил передать ему в камеру джинсы.

За время короткого свидания актер успел написать письмо коллегам. Оно разошлось в закрытых чатах по всему творческому коллективу. "Уважаемый Роман Григорьевич! Любимый театр. Простите меня за те репутационные и ... риски, которые вы терпите из-за меня… Несмотря ни на что, поверьте: я не виноват!!! Только здесь понимаешь, насколько вы все ценны для меня... Спасибо. Надеюсь увидеть вас всех. Верю в чудо!" - цитирует послание артиста коллегам сайт "Комсомольская правда".

Фатеева поддержали почти все коллеги, в том числе худрук. Театр выделил актеру адвоката, ведь все знали Михаила как человека порядочного и доброго.

Напомним, что 3 октября 2018 года Михаил Фатеев был арестован по подозрению в растлении несовершеннолетнего. По версии следствия, он познакомился на улице с 14-летним мальчиком, оставил ему визитку и пригласил на встречу. Мужчина якобы слал подростку фото порнографического содержания. 11 октября 44-летний актер покончил с собой в СИЗО.