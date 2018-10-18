Порошенко повеселился с резиновыми изделиями после массового убийства в Крыму
Взрыв в Керчи стал потрясением для всего мирового сообщества. Высказались по поводу произошедшей на полуострове трагедии и украинские политики. Однако большинство из них вместо сочувствия и скорби решили воспользоваться случаем в своих целях.
Реакцией на бойню в колледже удивил президент Незалежной Петр Порошенко. Он сделал специальное заявление о взрыве в Керчи на встрече с делегацией Украины в ПАСЕ. Политик выразил сочувствие родным и близким погибших во время нападения на колледж Владислава Рослякова. Однако спустя несколько секунд Порошенко с улыбкой начал обсуждать выходки украинских посланников в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Депутат Алексей Гончаренко передал президенту Украины "резиновые изделия, побывавшие в Европе" – перчатки, которые делегат использовал во время антироссийского перформанса, передает РИА ФАН. Порошенко принял их, словно это могущественный артефакт или государственная награда. Судя по его лицу – момент передачи перчаток запечатлел фотограф – украинский лидер вспомнил о клоунаде Гончаренко в ПАСЕ и немало повеселился.
Такая реакция на трагедию в соседней стране удивила даже украинцев. "Две фотографии с разницей в секунды. Тут он скорбит о трагедии в Керчи. Тут – те же и там же – веселится и принимает в дар резиновые изделия. Как?!" – изумился бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов.
Напомним, что днем 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Атаку на учебное заведение устроил 18-летний Владислав Росляков. Студент взорвал самодельную бомбу и устроил стрельбу из дробовика.
Изначально произошедшее назвали терактом, однако позже переквалифицировали на массовое убийство. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 20 человек, из них 11 – несовершеннолетние. Полный список жертв опубликуют органы власти.
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