Порошенко повеселился с резиновыми изделиями после массового убийства в Крыму

Всего несколько секунд потребовалось президенту Украины Петру Порошенко, чтобы перейти от слов соболезнования по поводу взрыва в Керчи к глумливым шуткам о России. Не постеснялся политик опубликовать свидетельства своего легкомысленного отношения к трагедии и на официальной странице в Facebook.

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