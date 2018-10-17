"Показательная скорбь": на Украине глумятся над трупами россиян в Керчи

Как только в России происходит масштабная трагедия или уходит из жизни известная личность, в украинском сегменте соцсетей тут же начинается глумление. Вот и сейчас издевательства и фейки заполонили Twitter.

Приводить все, что пишут украинские пользователи в соцсетях, не позволяют цензура и здравый смысл. Стоит отметить, что через несколько минут после трагедии в керченском колледже в Сети стала распространяться информация о 90 погибших и сотнях раненых, а оставшихся в живых якобы взяли в заложники.

Так же было после мартовского пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". С украинских аккаунтов публиковались фейковые данные о тысячах сгоревших в ТРЦ.

Вот и сейчас украинские соцсети нагнетают панику и дезинформируют россиян по поводу трагедии в Керчи. "Щас опять начнется на неделю или две вся эта показательная скорбь и душевные муки из-за случившегося в Керчи. Можете начинать ныть, постить свечки, а также ставить на авы флаг или герб Керчи. Пусть все увидят, как вам жаль (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишут в Twitter безграмотные пользователи.

"Думаю шо ети фсбешники мало заложили С– 4", "Люди по всему миру массово умирают от болезней, убийств Так чего же сейчас все всполошились? Сочувствие?", "Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма" – вот лишь самые безобидные комментарии.

Между тем стало известно, что 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков пришел в колледж 17 октября для того, чтобы убить свою возлюбленную. Но почему-то сначала расстрелял несколько человек из ружья, потом взорвал бомбу и покончил жизнь самоубийством.

На 17:30 мск известно, что в результате этого преступления погибли 19 человек, более 50 получили ранения. Следственный комитет возбудил дело по статье "Теракт", но позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.