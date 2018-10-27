Экспедиция без санкции бюрократов

В поселке Пута Гарадагского района Азербайджана при проведении научно- поисковых работ обнаружены останки, которые с большой долей вероятности принадлежат знаменитому поэту и писателю Микаилу Мушфигу. Его высоко почитают не только в Азербайджане, но и во всем мире.



В 2008 году по совместной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и ЮНЕСКО отмечалось 100-летие поэта. Его именем названы улицы и станция метро в Баку, в столице Азербайджана установлен памятник поэту. Мушфиг по праву считается также и советским поэтом, разделившим трагическую судьбу многих своих коллег-литераторов: известно, что его смелые стихи с критическим взглядом на власть серьезно раздражали чиновников тоталитарного режима, что, в конце концов, привело к аресту Микаила по надуманному делу, неправедному приговору и расстрелу.

Местонахождение могилы Мушфига оставалось загадкой. По словам исследователя его творчества азербайджанского ученого Фирудина Гурбансоя, изначально было известно, что казнь Мушфига произошла в корпусе смерти Баиловской тюрьмы, при этом ходили слухи о том, что палачи сбросили его тело в Каспийское море.

Однако недавно группа исследователей, занимавшаяся по инициативе бизнесмена Фархада Ахмедова поиском последнего пристанища его отца, случайно обнаружила массовое захоронение близ поселка Пута. Выяснилось, что в этом месте погребены останки многочисленных жертв политических репрессий. Среди них удалось определить и останки, которые, судя по многим деталям, с большой долей вероятности могут принадлежать Микаилу Мушфигу.





"Хотелось бы верить, что найденные останки принадлежат выдающемуся поэту", – высказался по поводу находки занимающийся изучением творчества поэта кандидат филологических наук Фирудин Гурбансой. Ученый считает, что обнаружение останков поэта в преддверии его юбилея можно считать знамением.

Несколько лет назад благодаря инициативе предпринимателя Фархада Ахмедова удалось отыскать и идентифицировать останки расстрелянного в 1956 году первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР, руководившего республикой два десятилетия, с 1933 по 1953 год, Мирджафара Багирова. При помощи проведенных в Лондоне лабораторных исследований, для которых пришлось взять анализ ДНК сестры Багирова и крови ее правнучки, ученые полностью подтвердили подлинность останков этого известного государственного деятеля. После этого бизнесмен предложил вложить немалые собственные средства в строительство музея, связанного с историей выдающихся азербайджанских личностей.

Судя по всему, такая же кропотливая работа предстоит и для подтверждения подлинности останков азербайджанского поэта Микаила Мушфига, а также обнаруженных в захоронении в поселке Пута останков автора гимна Азербайджанской республики Ахмеда Джавада, известного государственного деятеля Айны Султановой и других жертв репрессий. По словам участника поискового проекта редактора портала haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева, о сенсационных находках сразу были проинформированы государственные органы Азербайджана и общественные организации – Министерство культуры, Союз писателей, республиканская Академия наук.

Однако реакция министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева на итоги деятельности поисковиков оказалась неожиданно негативной. "Пусть общественность не верит подобным сенсационным новостям", – заявил чиновник, добавив, что "говорить о местонахождении могилы Микаила Мушфига можно будет после того, как будет определено, кому принадлежат останки на кладбище в поселке Пута".



Судя по тональности этого заявления, глава азербайджанского Минкульта не только не торопится, но и не слишком заинтересован в скорейшем проведении научно-медицинского исследования обнаруженной находки. Такая позиция может быть обусловлена ничем иным как бюрократической позицией, не терпящей незапланированных отклонений от плана мероприятий празднования 110-летней годовщины со дня рождения Микаила Мушфига.

Когда-то Евгений Евтушенко написал знаменитые строки: "Тираны поэтов не понимают…". Времена поменялись, но иные министры по-прежнему не понимают ни поэтов, ни чаяний своего народа, который видит в находке поисковиков исторический шанс установить истину и отдать долг памяти кумиру ушедшего века. За реакцией министра культуры Гараева отчетливо видится стремление закрыть тему, которая не вписывается в стандарты ведомственной бюрократии. В связи с этим возникают вопросы к фигуре самого министра и его послужному списку.





До недавних пор Абульфас Гараев отвечал в правительстве республики за развитие туризма, но совершенно в этом не преуспел. Достаточно сказать, что в Азербайджан сегодня ежегодно приезжает не многим более 100 тысяч иностранных туристов, в то время как в соседнюю Грузию – почти миллион. И это в то время, как президент страны Ильхам Алиев ставит задачу всемерного развития курса на открытость Азербайджана. При этом про самого министра в республике ходят разговоры о коррупционных схемах при строительстве горнолыжного курорта, близких родственниках, имеющих подряды от министерства и принадлежащем семье чиновника доме на юге Франции.

Находка группы энтузиастов, которые вели работы без всякой поддержки со стороны азербайджанского Минкульта, как минимум нуждается в особом внимании со стороны профильного министра. Но вместо этого Гараев взялся упрекать поисковиков, обвиняя их в стремлении "пиариться на памяти поэта".

Между тем, никто из выдвинувших версию принадлежности найденных останков Микаилу Мушфигу не утверждал это со стопроцентной уверенностью. Участвовавшие в экспедиции журналисты и ученые лишь основываясь на имеющихся фактах и многих деталях своей находки заявляют о том, что останки, скорее всего, могут принадлежать Мушфигу. Однако высокопоставленный чиновник почему-то считает возможным блокировать эту версию, что выглядит как противодействие свободе слова.

А ведь именно за свободу слова и волеизъявления пострадал и поплатился жизнью Микаил Мушфиг. Он писал смелые яркие стихи, в которых партийные бюрократы усматривали намеки в свой адрес, за что его неоднократно травили на писательских пленумах. Основанием для ареста послужил донос, в котором он был назван членом контрреволюционной националистической организации. Будь жив сегодня этот великий азербайджанский и советский поэт, при взгляде на нынешнюю нездоровую ситуацию, связанную с его именем, он бы наверняка написал свои жесткие поэтические строки.

"Бессмысленный, нелепый" Мушфиг, или Зачем снова расстреливать поэта 80 лет спустя https://t.co/EPvtxGywdL pic.twitter.com/FlYaN8gLsc — Sputnik Азербайджан (@SputnikAze) 20 марта 2018 г.

Что же касается подозрений Гараева в адрес предпринимателя Фархада Ахмедова в погоне за сенсацией, то такие обвинения и вовсе не выдерживают критики. Ахмедов действительно был вдохновителем этой поисковой экспедиции, точно также, как ранее он организовывал поиски останков своего отца и экс-главы Азербайджана Багирова. Однако человек с миллиардным состоянием вряд ли в этих поисках преследовал цель удивить мир сенсацией. В том положении, которого достиг Ахмедов, сенсации перестают быть самоцелью, зато появляется искренний интерес к восстановлению справедливости, возвращению утерянных святынь и исторических имен.

В случае же с обнаружением останков, предположительно принадлежащих Мушфигу, речь идет о праве на достойное перезахоронение великого поэта, творчество которого является достоянием мировой литературы. А культурное наследие, как известно, не имеет национальностей и границ.

"В этом году отмечается юбилей поэта, и выполнение этих мероприятий уже началось, – заявляет глава Минкульта Абульфас Гараев. Из этих слов следует, что чиновник опасается ломать установленный график, а тем более вносить в него радикальные изменения, связанные с сенсационной находкой поисковиков.

В такой ситуации у энтузиастов, участвовавших в поисковых работах в Путе, остается только один путь – широкая апелляция к общественному мнению, обращение в ЮНЕСКО и к другим азербайджанским и международным структурам, которые могут и должны проявить участие в увековечивании памяти именитого поэта с учетом вновь открывшихся обстоятельств его трагической гибели.