Поклонская рассказала о подкаблучнике Трампе

Дональд Трамп не едет в Крым, потому что его не пускает жена. Такую неожиданную версию непростых взаимоотношений в семье американского президента озвучила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Депутат Наталья Поклонская выдвинула предположение о том, что могло помешать президенту США Дональду Трампу прибыть с визитом в Крым. По ее мнению, за этим может стоять как политическое решение, так и бытовой вопрос.

"У американского президента по горло своих внутренних проблем, ехать в Крым – значит признать его российским. Наверное, он к этому еще не созрел. Или жена не пустила", – сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Ранее она приглашала американского президента на российский полуостров для того, чтобы, как она выразилась, он показал свою самостоятельность и порядочность. Поклонская предположила, что Трампу не чужды слова "демократия", "справедливость" и "смелость".

Продолжая тему Крыма, депутат обратилась к киевским властям. По ее мнению, чем быстрее они оставят амбиции относительно республики, тем лучше будет для них.

"Говорить и думать о Крыме они могут все что угодно. Но где-то в глубине души, я уверена, они понимают, что никакого отношения к полуострову уже давно не имеют", – отметила Поклонская.

Еще она назвала недопустимым существование в Крыму бизнес-активов украинских политиков, которые не уважают выбор крымчан и ненавидят все, что происходит на полуострове.

Бедный Трамп... вот не повезло мужику! И баба вредная, и в Крым попасть не может... как только выживает там, болезный? pic.twitter.com/VbMtUEIBf9 — Lika Yanich (@LikaYanich) 13 ноября 2018 г.

"Будучи прокурором Крыма, я начала работу по выявлению таких активов. Не знаю, как она ведется сегодня, но уверена, что этот кран пора прикрутить навсегда. Негоже давать зарабатывать в Крыму тем, кто не уважает выбор крымчан", – сказала Поклонская.

Напомним, что Наталья Поклонская родилась на Украине, в Луганской области. До воссоединения Крыма с Россией работала в Генпрокуратуре Украины, занимала пост прокурора Автономной Республики Крым, с октября 2016 года – депутат Госдумы России.