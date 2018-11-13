Замерзающие украинцы проклинают Порошенко и готовят новый майдан

С наступлением холодов миллионы украинцев почувствовали, какой подарок приготовили им власти к зиме. Взлетевшие до небес тарифы на газ – это еще не самое страшное. В нескольких крупных городах до сих пор нет отопления, их жители начинают поговаривать о новом майдане, а где-то на центральной площади уже жгут покрышки. Пока для того, чтобы согреться.

Центральные и местные власти прозевали приход холодов: в Кривом Роге, Херсоне, Смеле, Северодонецке и еще нескольких городах в домах ледяные батареи. Отменены занятия в школах, закрыты детские сады, тепла нет даже в больницах.

Да что там говорить: с апреля по ноябрь в столице страны Киеве в кранах не было горячей воды. Так встречает пятую годовщину Евромайдана страна с сорокамиллионным населением.

Не исключено, что нынешняя ситуация с отсутствием тепла в домах нескольких сотен тысяч украинцев станет катализатором к организации нового майдана. Кстати, в Кривом Роге уже прозвенели первые звоночки к началу бунта: местные жители сначала ворвались в здание компании "Криворожгаз", а затем подожгли у входа несколько десятков шин.

Скоро заполыхает вся Украина: криворожцы жгут покрышки и требуют включить отоплениеhttps://t.co/xrt08FE8gT pic.twitter.com/ZEkTuJSphr — Народные новости (@news_region) 13 ноября 2018 г.

После того, как руководство компании и города отказалось с ними общаться, разъяренные граждане сорвали пломбы на пяти из шести котельных города и попытались сами запустить отопление в жилые дома. Также были зафиксированы нападения на ремонтные бригады "Криворожгаза", которые выехали на объекты.

Дело в том, что в Кривом Роге нет отопления, поскольку "Нафтогаз" отказался поставлять газ местному предприятию "Теплоцентраль" из-за огромных долгов. И практически такая же ситуация сейчас сложилась во многих областях Незалежной.

Только в Кривом Роге без тепла остаются 300 тысяч человек, а всего на Украине замерзает десять городов. Люди готовят акции гражданского неповиновения, у которых уже есть и рабочее название – газовый бунт. А действия властей граждане называют не иначе как холодомор.





Ще не вмерзла Украина – шутят замерзающие граждане в соцсетях, переиначивая свой гимн. Но властям страны, похоже, скоро будет не до шуток. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил "Нафтогаз" в том, что вместо обеспечения страны теплом руководство компании выводит свои многомиллионные премии за рубеж, а мэр Киева Виталий Кличко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратились напрямую к президенту Порошенко с требованием срочно вмешаться в ситуацию.

"Включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Люди не должны быть заложниками непрофессиональных и аморальных действий властей. Они не должны мерзнуть, когда у вас теплые батареи в президентских и премьерских кабинетах", – заявил Ляшко.

При этом топ-менеджеры украинского газового монополиста явно не страдают от нехватки финансов. По сообщениям украинских СМИ, директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко вывел из страны четыре с половиной миллиона евро, а глава компании Андрей Коболев – на два миллиона больше. Но еще интереснее основание, по которому руководство компании выписало себе поощрение на общую сумму 20,7 миллиона долларов. Это иск против "Газпрома", якобы удовлетворенный Стокгольмским арбитражем.

Что будет делать правительство Украины – не совсем понятно. Чиновники как в рот воды набрали и, похоже, осознают, что ситуация критическая. С одной стороны, надо греть собственное население, с другой – выполнять обязательства перед МВФ для того, чтобы влезть в еще большие долги.

Страна может стать банкротом еще до мартовских президентских выборов, пророчат эксперты. Всего же в течение ближайших пяти лет Киеву предстоит отдать по долговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов. Налицо приближающийся дефолт, но, что еще страшнее – полная политическая дезинтеграция и новый майдан.