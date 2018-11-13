Замерзающие украинцы проклинают Порошенко и готовят новый майдан

Пугачева серьезно больна Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Успенская спивается из-за дочери-фрика
Сделано заявление об убийстве Порошенко
партнеры
Вторник 13 ноября
Лента новостей
21:47
Звезда "Дома-2" бьется в истерике из-за жены своего любовника
21:43
На севере Москвы взорвалась машина
21:23
В России показали ракету на ядерной тяге (видео)
21:17
Нетребко покаялась перед россиянами
20:53
Стриж откровенно рассказала о романе с Макаревичем
20:43
Женщина провалилась под землю на глазах прохожих (видео)
20:13
Борисова незаконно удерживает дочь
20:07
"Единая Россия" приобщает детей к спорту
19:43
Грязные приставания звезды "Дома-2" окончились скандалом
19:39
В Тюмени должник за неделю нашел три миллиона после ареста имущества
19:24
На Урале обстреляли отказавшихся дать закурить студентов
19:14
"Уходит старая гвардия": Лещенко переживает смерть известного композитора
19:02
На мосту в Татарстане нашли взрывчатку
18:46
Пьяный россиянин отбился от нападавшего с табуретом ножом
18:33
В Башкирии в лобовом столкновении погиб человек
18:18
В Удмуртии пьяная женщина без прав перевернулась в автомобиле
17:49
Задира Трамп лихо унизил жалкого Макрона
17:47
Рок-мюзикл "TODD": это нужно посмотреть хотя бы раз
17:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 ноября 2018 года
17:19
Мировая премьера новой серии культового мультфильма "Маша и медведь" состоялась в пятницу
17:13
Закулисье "Шоу пошло не так": любой желающий может попасть на бэкстейдж
17:09
Известная модель сломала позвоночник в аварии
16:38
На встрече Путина с президентом Сингапура произошел казус (видео)
16:38
Известный актер в шоке от каминг-аута своего сына
16:31
Опасный преступник сбежал из колонии в Уфе
16:25
Боровшаяся с раком Юля Волкова рассказала о беременности
16:18
Сбивший ребенка на светофоре водитель сбежал с места ДТП
16:09
Под Нижним Новгородом нашли труп чумного кабана
15:44
Пока Мамаев в СИЗО: жену футболиста оставили без дорогого подарка
15:36
Певицу Земфиру разыскивают за долги
15:26
Известный политик прилюдно набросился на Порошенко
15:03
В "Олимпийском" пройдет "Песня года"
15:01
Туктамышеву затравили за нападки на президента США
14:38
Провалившаяся на "Евровидении" Самойлова сообщила о смерти сына
14:33
Таксист брызнул из газового баллончика в лицо москвичке
14:20
Подруга зарезала россиянку за отказ покормить котенка
13:39
Самбурская грубо атаковала шикарную Волочкову
13:35
При пожаре под Ростовом погибли люди
13:26
Володин: Поправки в бюджет обеспечат реализацию послания президента
13:18
Россиянка устала и подожгла бывшего свекра
13:14
В Калифорнии сотни человек пропали без вести во время пожара
13:11
Звезда "Дома-2" разделась догола (видео)
13:06
Под Москвой рецидивисты обокрали 15 гаражей
12:53
На улице в Москве найдены человеческие черепа
12:52
Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
12:46
"Это большая боль": Летучая вынуждена отказаться от еды
12:44
В Нижнем Новгороде качели покалечили школьницу
12:31
Не двигается 4 месяца: Кокорин получил удар из-за жесткого приговора
12:13
В Уфе затопило супермаркет
12:02
Боня с приплюснутой грудью опозорилась на съемках
11:59
"ЕР" отстояла благоустройство малых населенных пунктов
11:54
В Удмуртии два ребенка пострадали в ДТП
11:10
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
11:01
Максакова довела падчерицу до наркоклиники
10:39
Порошенко мелко пакостит России
10:27
Пенсионерка сгорела при попытке растопить печь
10:11
Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
10:11
В крупной аварии на МКАД пострадали люди
10:02
"У меня – девочка": Бузова выступила с заявлением
10:01
Летевший из Парижа в Шанхай Boeing застрял в Иркутске
09:48
"Я вынуждена. Простите": Туктамышева огорошила решением
09:41
Близнецы-младенцы погибли при пожаре в Волгограде
09:32
Известный артист скончался после инсульта
09:05
Легендарная российская дрессировщица умерла в возрасте 70 лет
08:57
Болезнь сразила Виталину Цымбалюк-Романовскую
08:35
Кейт Миддлтон вытеснила выскочку Меган Маркл из окружения Елизаветы II
08:10
Тимати досталось от хулиганов
22:00
Атака Крымского моста вышла боком украинцам
21:59
Муцениеце и Прилучный избавились от семейного гнездышка
21:52
Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли
21:37
Муза Задорнова обвинила его вдову во лжи
21:36
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
21:04
"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура
20:57
Шубская показала трогательное видео с сыном
20:55
В Москве у известного продюсера угнали машину
20:51
На севере Москвы погиб строитель
20:20
Жена-старушка Солнцева избила дочь в прямом эфире
19:58
"Эта песня будет вечной": возвращение Киркорова и Баскова довело до бешенства
19:33
Галкину нашли молодую жену
19:28
В Башкирии осудили педофила
18:52
В Сети появилось редкое фото молодой Пугачевой
18:38
Под Волгоградом подросток подавился шашлыком и скончался
18:29
В Ижевске машина сбила выбежавшего из трамвая ребенка
18:19
В Казани убийца матери оправдался голосами в голове
18:15
Бледанс оборвала разговор о потере ребенка
17:48
Раздраженный Трамп сбежал от пьяного Порошенко
17:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 ноября 2018 года
17:27
Бузова приготовила страшную месть
17:07
В России заморожены цены на бензин
17:04
На Урале двое налетчиков ограбили ювелирный магазин
16:56
Изменившаяся Бабкина стала похожа на Леонтьева
16:51
"Она больна": сын не узнал бывшую жену Кержакова
16:33
Сестры-двойняшки насмерть отравились газом под Тюменью
16:23
В омской маршрутке покалечилась пассажирка
16:13
В ДТП под Нижним Новгородом пострадал младенец
16:11
Московский Кредитный банк запустил вклад "Мечты" к Новому году
16:11
Порнозвезды раскрыли тайную сторону съемок
16:08
Забила до смерти и выкинула в мусор: девушка жестоко расправилась с собственным ребенком
15:59
С Меланьей Трамп случился конфуз на глазах у мужа (видео)
15:58
Стриженова сразила наповал своей огромной грудью до пупа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура
Болезнь сразила Виталину Цымбалюк-Романовскую
"Был очень важный день": Виталина предстала в новом статусе
Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
"У меня – девочка": Бузова выступила с заявлением
Общество

Замерзающие украинцы проклинают Порошенко и готовят новый майдан

Фото: www.globallookpress.com
С наступлением холодов миллионы украинцев почувствовали, какой подарок приготовили им власти к зиме. Взлетевшие до небес тарифы на газ – это еще не самое страшное. В нескольких крупных городах до сих пор нет отопления, их жители начинают поговаривать о новом майдане, а где-то на центральной площади уже жгут покрышки. Пока для того, чтобы согреться.
прочитано 2768 раз

Центральные и местные власти прозевали приход холодов: в Кривом Роге, Херсоне, Смеле, Северодонецке и еще нескольких городах в домах ледяные батареи. Отменены занятия в школах, закрыты детские сады, тепла нет даже в больницах.

ПО ТЕМЕ

Зреет бунт: кто зальет Украину кровью

Назло России: Украина поставила на себе крест

Порошенко пересаживает украинцев на американский паровоз

Да что там говорить: с апреля по ноябрь в столице страны Киеве в кранах не было горячей воды. Так встречает пятую годовщину Евромайдана страна с сорокамиллионным населением.

Не исключено, что нынешняя ситуация с отсутствием тепла в домах нескольких сотен тысяч украинцев станет катализатором к организации нового майдана. Кстати, в Кривом Роге уже прозвенели первые звоночки к началу бунта: местные жители сначала ворвались в здание компании "Криворожгаз", а затем подожгли у входа несколько десятков шин.

После того, как руководство компании и города отказалось с ними общаться, разъяренные граждане сорвали пломбы на пяти из шести котельных города и попытались сами запустить отопление в жилые дома. Также были зафиксированы нападения на ремонтные бригады "Криворожгаза", которые выехали на объекты.

Дело в том, что в Кривом Роге нет отопления, поскольку "Нафтогаз" отказался поставлять газ местному предприятию "Теплоцентраль" из-за огромных долгов. И практически такая же ситуация сейчас сложилась во многих областях Незалежной.

Только в Кривом Роге без тепла остаются 300 тысяч человек, а всего на Украине замерзает десять городов. Люди готовят акции гражданского неповиновения, у которых уже есть и рабочее название – газовый бунт. А действия властей граждане называют не иначе как холодомор.

Фото: www.globallookpress.com

Ще не вмерзла Украина – шутят замерзающие граждане в соцсетях, переиначивая свой гимн. Но властям страны, похоже, скоро будет не до шуток. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил "Нафтогаз" в том, что вместо обеспечения страны теплом руководство компании выводит свои многомиллионные премии за рубеж, а мэр Киева Виталий Кличко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратились напрямую к президенту Порошенко с требованием срочно вмешаться в ситуацию.

"Включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Люди не должны быть заложниками непрофессиональных и аморальных действий властей. Они не должны мерзнуть, когда у вас теплые батареи в президентских и премьерских кабинетах", – заявил Ляшко.

При этом топ-менеджеры украинского газового монополиста явно не страдают от нехватки финансов. По сообщениям украинских СМИ, директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко вывел из страны четыре с половиной миллиона евро, а глава компании Андрей Коболев – на два миллиона больше. Но еще интереснее основание, по которому руководство компании выписало себе поощрение на общую сумму 20,7 миллиона долларов. Это иск против "Газпрома", якобы удовлетворенный Стокгольмским арбитражем.

Что будет делать правительство Украины – не совсем понятно. Чиновники как в рот воды набрали и, похоже, осознают, что ситуация критическая. С одной стороны, надо греть собственное население, с другой – выполнять обязательства перед МВФ для того, чтобы влезть в еще большие долги.

Страна может стать банкротом еще до мартовских президентских выборов, пророчат эксперты. Всего же в течение ближайших пяти лет Киеву предстоит отдать по долговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов. Налицо приближающийся дефолт, но, что еще страшнее – полная политическая дезинтеграция и новый майдан.

Автор: Александр Комаров13 ноября 2018, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Майдан изменил Украину

567

комментарии

Политика

Задира Трамп лихо унизил жалкого Макрона
На встрече Путина с президентом Сингапура произошел казус (видео)
Известный политик прилюдно набросился на Порошенко
Раздраженный Трамп сбежал от пьяного Порошенко

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" бьется в истерике из-за жены своего любовника
Нетребко покаялась перед россиянами
Стриж откровенно рассказала о романе с Макаревичем
Борисова незаконно удерживает дочь

Проишествия

Известная модель сломала позвоночник в аварии
Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли
Умерла звезда "Ералаша"
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
Шоу-бизнес

"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери

Супруга актера рассказала о состоянии ребенка
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон вытеснила выскочку Меган Маркл из окружения Елизаветы II

Жена принца Гарри едва не разрыдалась
Шоу-бизнес

Боровшаяся с раком Юля Волкова рассказала о беременности

Певица обнародовала интригующее фото
Шоу-бизнес

"Уходит старая гвардия": Лещенко переживает смерть известного композитора

Мэтр российской эстрады соболезнует родным Игоря Лученка

Гороскоп

Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
Совет на выходные
"Полезно поголодать": сноровистой Максаковой указали ее место
Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября

Фоторепортажи

Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке
Модель-пышка стала сенсацией на Украине
Соблазнительные фото Тины Канделаки

Спорт

Туктамышеву затравили за нападки на президента США
Не двигается 4 месяца: Кокорин получил удар из-за жесткого приговора
"Я вынуждена. Простите": Туктамышева огорошила решением
Сбежавшая к гею Медведева обратилась к Тутберидзе из-за смерти матери

Регионы

Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru