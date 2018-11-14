Украина признала Крым российским
Канал NewsOne показал в прямом эфире карту страны без Крыма. Графика на карте иллюстрировала позиции Евросоюза по вопросам экономики, при этом полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия.
Первыми заметили неправильную карту в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, там уже назначили внеплановую выездную проверку телеканала. Регулятор утверждает, что в действиях NewsOne есть признаки нарушений сразу нескольких статей двух законов – "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".
Крым вошел в состав нашей страны в марте 2014 года. Ни одно государство не признало его частью России. В результате перед многими картографическими сервисами встала проблема, в составе какой страны показывать полуостров.
Карты Google долгое время считали Крым украинским. Однако летом 2016 года компания вернула названия населенным пунктам республики, которые были переименованы согласно украинскому закону о декоммунизации.
Bloomberg указал Крым ничейным #Крым #Карта #СМИ #Украина #Россияhttps://t.co/ObCrxktGmC pic.twitter.com/zIiE8zu3Y3— Cобытия дня в России (@smnewsru) 22 июня 2018 г.
Bloomberg летом этого года опубликовал карту с ничейным полуостровом, выделенным нейтральным цветом. После критики со стороны украинского посольства агентство удалило публикацию.
В марте украинский телеканал СТБ показал в эфире шоу "Холостяк" карту страны без Крыма. Позже руководство признало ошибку, обвинив в этом режиссера монтажа.
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