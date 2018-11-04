Почему "Новой газете" везде мерещится след ЧВК "Вагнера"

Эксклюзив Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины
Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
партнеры
Воскресенье 4 ноября
Лента новостей
17:18
Затравленная сирота из шоу "Битва экстрасенсов" раскрыла жуткое убийство
16:39
Сексуальная "барби-модель" довела россиян до экстаза
14:34
Скрывал 20 лет: объявился тайный сын покойного Яковлева из "Иванушек"
14:04
172 человека на борту: Boeing с трещиной в стекле экстренно приземлился
13:25
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
11:51
Принц Гарри пошел на радикальные меры из-за беременности Маркл
11:14
Выдворенная из Первого канала Андреева покинула Россию
10:42
Продешевившую Лорак разнесли за вульгарный наряд
10:19
Шнуров влез в скандал с групповым изнасилованием
10:02
Известный музыкант умер от сердечного приступа
18:01
Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой
17:33
Беременная любовница Серова лишилась чувств на показе мод
17:10
Следом за Марьяновым: упившийся Мазаев попал в лечебницу
17:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 ноября 2018 года
16:34
Избитая звезда "Дома-2" ужаснула шрамами (фото)
16:05
Алексей Воробьев шпионит за бывшими любовницами
15:30
После смерти Караченцова Поргина будет ухаживать за его другом
15:01
"Толстая и вульгарная": Седокову разнесли за откровенные фото
13:48
Крида и Жукова застали в одной постели
13:19
Пожилая любовница подтолкнула Киркорова к разврату с молодежью
12:55
Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты
12:47
"Ведут себя как с рабами": Игорь Николаев устроил разборки в самолете
12:19
Родит раньше срока: неожиданное заявление о беременности Меган Маркл
11:56
Пострадавшую на съемках шоу "Танцы" участницу гонят из проекта
11:26
"Хочу дочку": Бузова задумалась о семье после провала с концертом
11:08
Наставники нагло обманули участницу шоу "Голос"
10:44
Поезд снес грузовик в Краснодарском крае (видео)
10:32
Соколовский сбежал из России вслед за Дакотой
10:00
Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала
22:00
"Выбираем": любвеобильная Бледанс показала коллекцию мужчин
21:59
Струсивший Порошенко занялся контрабандой
21:55
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
21:49
"Отрезала здесь, вставила там": что с собой сделала Елена Воробей
21:43
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
21:42
"Результат за неделю": Борисова раскрыла супер-диету
21:34
Утонувшую в роскоши Гагарину жестко затравили
21:30
Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится
21:19
В Саранске мужчина украл 18 тонн шоколада
21:07
Миллионер из шоу "Замуж за Бузову" променял Ольгу на простушку
20:55
Елена Воробей покинула Россию после госпитализации
20:54
В Башкирии трехлетний мальчик погиб в страшной аварии
20:21
Под Урюпинском автолюбитель задавил девятиклассницу на переходе
20:09
Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
20:01
Упавший на колени перед могилой Киркоров рассказал о горькой потере
19:46
Россияне в панике из-за роста цен
19:42
В Удмуртии пенсионер зарезал собутыльника
19:33
В Казани от отравления дымом при пожаре погиб инвалид
19:24
Пропавшая жительница Нижнего Тагила найдена мертвой
19:16
В Тюмени пассажиры самолета взяли штурмом кабину пилотов
19:08
Сраженный алкоголизмом любовник Пугачевой устроил жуткий погром
19:06
Звезда "Папиных дочек" пошла по стопам развратной актрисы
19:02
В Омске пьяный пациент набросился на врачей
18:52
В Нижнем Новгороде произошло смертоносное ДТП
18:48
За год произошел полный развал отрасли такси
18:21
"Базарная сорока": попавшуюся на воровстве Собчак отправили в ПТУ
18:08
Готовил теракт: в Москве у 14-летнего школьника нашли бомбу
17:50
В Ростове семейная пара бросила дочь с бомжами
17:31
Игривая Семенович возбудила сексуальным нарядом
17:16
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
17:16
Софи Кальчева раскрыла главные секреты красоты
17:15
Галерея Классической Фотографии представляет выставку Алекса Перрэ "Перекрестки миров"
17:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 ноября 2018 года
17:04
"Похулиганили от души": Епифанцев уединился со старушкой в темном ангаре
17:01
Совет на выходные
16:51
Наркозависимый певец в критическом состоянии после расставания с Пугачевой
16:19
Улыбающаяся Бородина восхитила шикарными формами в купальнике
16:03
Волочкова закинула обезображенную ногу на растерянного Корчевникова
15:48
Москвичи полюбили грузинские застолья
15:36
Известная модель с переделанным задом крупно опозорилась
15:34
Звезду "Дома-2" ударили головой о бетонную лавку
15:21
Порезал двоих: неадекватный мужчина с ножом набросился на людей
15:05
"4-я стадия онкологии": певица МакSим рассекретила жуткий диагноз
15:02
Дума и правительство разработают программу развития села
14:56
В Сети появилось откровенное видео с известной актрисой
14:53
Хилькевич набросилась на поклонников
14:51
Буйнов раскрыл рот от страшной тайны Пугачевой
14:44
В Кемеровской области спасли заблудившегося пеликана (видео)
14:40
Самой сексуальной гимнасткой на ЧМ-2018 признали россиянку
14:35
Мода и театр – единое пространство
14:24
Обессиленная любовница Тимати сбежала после слухов о беременности
14:16
Мать потеряла Анну Семенович
14:10
Мария Кожевникова показала лицо после жесткого пилинга
13:58
Монеточка написала песню к фильму ужасов
13:55
При пожаре в Ижевске погиб человек
13:55
"Мне жаль эту жизнь": 56-летняя Свиридова о замужестве с молодым красавцем
13:49
В Уфе спортивный комментатор умер на рабочем месте
13:28
Беременная Тодоренко выпучила глаза от откровений Гагариной
13:14
В подвале дома в центре Москвы 25 лет пролежал труп
13:10
Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду
13:07
Как живет Поргина после смерти Караченцова
12:56
Бывшая жена приперла Тарасова к стенке
12:50
На остановке в Кемерово обнаружена мертвая женщина
12:48
Когда соединят Северо-Западную и Северо-Восточную хорды
12:23
Меньщиков сделал амулет из украденных старых трусов Бузовой
12:13
Подмосковные дачники нашли мертвого младенца
12:13
Главные события Москвы
12:06
"Из пешки в дамки": Цымбалюк-Романовская утерла нос Джигарханяну
12:00
"Хочется все бросить": изнуренная Стриженова сделала заявление
11:53
Казахстан призвал повышать международный статус ПА ОДКБ
11:45
В Карелии дома затопило нечистотами
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ведут себя как с рабами": Игорь Николаев устроил разборки в самолете
После смерти Караченцова Поргина будет ухаживать за его другом
Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится
"Хочу дочку": Бузова задумалась о семье после провала с концертом
Общество

Почему "Новой газете" везде мерещится след ЧВК "Вагнера"

Фото: instagram.com/soldat.pro
В редакции "Новой газеты" новая "вирусная инфекция", которая появилась с того момента, как к ней присоединился скандально известный автор расследований Денис Коротков. Началом цепной реакции стало расследование журналиста, основанное на данных, которые предоставил его "информатор" Валерий Амельченко.
прочитано 897 раз

Сразу после анонсирования выхода статьи в "Новой газете" главный источник Короткова пропал без следа. Как позже выяснилось, это было изначально запланировано автором расследования с целью привлечь максимальное внимание общественности к статье.

ПО ТЕМЕ

Главред PolitRussia просит прокуратуру проверить действия журналиста Короткова

Откуда берутся истории о шпионах-отравителях

Об этом рассказал сам Амельченко, который явился в полицию. Сдавшийся "информатор" также поведал о том, что материалы расследования были целиком сфабрикованы. 

Но для руководства "Новой газеты" это не стало поводом для расторжения сотрудничества. Чтобы хоть как-то отвести внимание от провального расследования, журналисты "Новой газеты" продолжили гнуть свою линию, подхватив новость о задержании военного эксперта Владимира Неелова из "Центра стратегической конъюнктуры" по подозрению в государственной измене, пишет издание "Накануне.ру"

Одного лишь упоминания о частных военных компаниях, которое была в профиле рабочей деятельности Неелова, оказалось достаточно, чтобы провести параллели и связать арест с частной военной компанией "Вагнера". В качестве аргументации, журналисты проанализировали работы военного эксперта, которые находятся в открытом доступе. Среди этих публикаций внимание авторов статьи привлекла научная работа Неелова, которая была написана в соавторстве с неким Олегом Валецким.

 На титульном листе работы под названием "Особенности партизанских и противопартизанских действий (2003-2011) в ходе Иракской войны 2003-2011", Владимир Неелов представлен, как "магистр стратегических исследований" с профильной специализацией на частных военных компаниях.

Фото: instagram.com/soldat.pro

Второй автор Валецкий Олег Васильевич и вовсе имеет более весомый послужной список, включающий в себя боевой опыт в нескольких горячих точках, включая Афганистан и Балканы. Кроме того журналисты "Новой газеты" называют Валецкого экспертом в области безопасности ЧВК и утверждают, что он является членом Московской организации союза писателей. 

Казалось бы, ничем не приметный публицист, о котором бы никто не узнал, если бы не нашумевшая история с его соавтором. Журналисты "Новой газеты", чтобы подкрепить свою голословную публикацию хоть какими-то фактами и подробностями, связали Валецкого с ЧВК "Вагнера".

Редакции "Новой газеты" якобы стала известна "информация о настоящей фамилии Валецкого", который, по их мнению, в течение последних нескольких лет работает в ЧВК "Вагнера". При этом подтвердить данную информацию авторы статьи, как обычно, не удосужились. 

Глядя на подобную кипучую деятельность, не покидает ощущение, что либеральное издание отрабатывает чей-то заказ. Иначе как еще объяснить подобное помешательство на теме российских ЧВК в целом и "группы Вагнера" в частности?

Автор: Иван Поляков4 ноября 2018, 12:23

комментарии

Политика

Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала
Струсивший Порошенко занялся контрабандой
Меркель встретили на Украине нацистским приветствием
Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой
Беременная любовница Серова лишилась чувств на показе мод
Следом за Марьяновым: упившийся Мазаев попал в лечебницу
Избитая звезда "Дома-2" ужаснула шрамами (фото)

Проишествия

В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
На московского чиновника напали с ножом (видео)
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета

Lifestyle

Монеточка написала песню к фильму ужасов
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

Шнуров влез в скандал с групповым изнасилованием

Музыкант прокомментировал ситуацию

Шоу-бизнес

Выдворенная из Первого канала Андреева покинула Россию

Ведущая снова пропала из эфира.
Шоу-бизнес

Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится

Артист должен оплатить роды
Шоу-бизнес

Продешевившую Лорак разнесли за вульгарный наряд

Гороскоп

"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
Совет на выходные
Больна и стара: одинокой Моргуновой вынесли вердикт

Фоторепортажи

Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты
Самой сексуальной гимнасткой на ЧМ-2018 признали россиянку
Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию
Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy

Спорт

Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду
Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА
Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой

Регионы

Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru