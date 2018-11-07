Россия выставила Украине счет за Крым
Экс-прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что России стоит выплатить Украине триллионы в качестве компенсаций за утрату Крыма. Пискун почему-то не назвал валюту, в которой Москва должна заплатить Киеву за республику, зато признал, что у современной Украины нет возможностей вернуть полуостров.
Украинские политики уже пятый год подряд соревнуются в том, кто назовет большую сумму, которую якобы должна Россия. Экс-президент Леонид Кравчук, например, заявил, что Киев вложил в Крым порядка 100 миллиардов долларов.
Неделю назад лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от России компенсации убытков из-за потери Крыма. "Оранжевая принцесса" оценила ущерб в 100 миллиардов евро.
До этого она потребовала от России возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результате военных действий в Донбассе. Москва "заплатит сполна за агрессию", заверила Тимошенко.
Good morning, friends!��#Crimea #Russia #Morning #Крым #Россия #Утро pic.twitter.com/xRXbUpDyCC https://t.co/MmhGGrwAUX— Wolfgang Mueller (@karovier) 7 ноября 2018 г.
На самом деле Украина должна России, считает крымский политолог Андрей Никифоров. По его мнению, наша страна вынуждена преодолевать последствия украинского управления Крымом, которые привели к проблемам на полуострове. "Если посмотреть, во что превратили Крым, особенно в период независимой Украины, то возникает вопрос, кто кому должен счет предъявлять", - отметил политолог в интервью РИА ФАН.
Напомним, что Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме подавляющее большинство граждан республики высказались за воссоединение с Российской Федерацией.
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