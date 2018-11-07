Россия выставила Украине счет за Крым

Украина должна России за Крым. В ответ на безумные заявления о компенсации, которую Москва должна выплатить Киеву за потерю части территории Незалежной, российский политолог предложил сделать наоборот.

Экс-прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что России стоит выплатить Украине триллионы в качестве компенсаций за утрату Крыма. Пискун почему-то не назвал валюту, в которой Москва должна заплатить Киеву за республику, зато признал, что у современной Украины нет возможностей вернуть полуостров.

Украинские политики уже пятый год подряд соревнуются в том, кто назовет большую сумму, которую якобы должна Россия. Экс-президент Леонид Кравчук, например, заявил, что Киев вложил в Крым порядка 100 миллиардов долларов.

Неделю назад лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от России компенсации убытков из-за потери Крыма. "Оранжевая принцесса" оценила ущерб в 100 миллиардов евро.

До этого она потребовала от России возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результате военных действий в Донбассе. Москва "заплатит сполна за агрессию", заверила Тимошенко.

На самом деле Украина должна России, считает крымский политолог Андрей Никифоров. По его мнению, наша страна вынуждена преодолевать последствия украинского управления Крымом, которые привели к проблемам на полуострове. "Если посмотреть, во что превратили Крым, особенно в период независимой Украины, то возникает вопрос, кто кому должен счет предъявлять", - отметил политолог в интервью РИА ФАН.

Напомним, что Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме подавляющее большинство граждан республики высказались за воссоединение с Российской Федерацией.

