Когда зомбированные американцы поубивают друг друга

Вторая поправка к конституции становится в США символом массовых убийств, расстрелов и расправ над родственниками, сослуживцами и людьми с иным цветом кожи. Свободная продажа, хранение и ношение оружия в Америке – уже не признак демократии, а реальная угроза, нависшая над всей свободолюбивой нацией.

С 1791 года США гордятся тем, что выписали сами себе лицензию на убийства. До начала ХХ века свободное ношение оружия с трудом несло в себе заложенный сотни лет назад смысл – самооборону и защиту от посягательств на жизнь и имущество граждан.

Но сексуальная и прочие революции в народном сознании сделали свое черное дело: красивая жизнь наркобаронов и гангстеров, поклонение золотому тельцу, пропаганда жестокости и насилия в кино и на телевидении, компьютерные игры-стрелялки и прочие прелести новой западной действительности привели к тому, что люди перестали воспринимать свою и чужую жизни как ценность. Общество стало превращаться в команду зомби, которая семимильными шагами идет в бездну.

Люди сами придумали себе новые идеалы и слепо стремятся к ним, а оружие в кармане греет и не дает расслабиться. Вот и сегодня в баре небольшого городка под Лос-Анджелесом мужчина убил 12 студентов, хладнокровно расстреляв их из винтовки. Таузенд-Оукс в течение десятилетий считался одним из самых безопасных городов страны.

Не прошло и недели с того момента, когда 2 ноября в городе Таллахасси местный житель, 40-летний Пол Бирли после домашней ссоры открыл стрельбу в студии йоги. В результате погибли две женщины, пять человек были ранены.





За пять дней до этого в Питтсбурге антисемит устроил стрельбу в синагоге. Не менее шести человек получили ранения, включая двух офицеров полиции. Стрелок вошел в здание с криками "Все евреи должны умереть" и вступил в перестрелку с полицейскими, которым пришлось использовать машины в качестве щита.

И это новости всего лишь последних двух недель. При этом убийцы все чаще стали использовать автоматическое и полуавтоматическое оружие, сравнимое по ценам с ноутбуком. Сегодня купить винтовку, автомат и даже пулемет в Штатах не сложнее, чем сходить в магазин за картошкой. Оружие зачастую попадает в руки душевнобольным, отсидевшим преступникам и подросткам.





Новости о массовых убийствах в США в последние годы стали настолько обыденными, что создается впечатление о полном безразличии властей к жуткой ситуации, сложившейся в обществе.

Недавно ученые из Гарвардского университета заявили, что за последние три года количество массовых расстрелов в США увеличилось как минимум в три раза. Это значит, что если дело и дальше пойдет такими темпами, то лет через 10-15 новости о массовых убийствах будут приходить из Штатов ежедневно.





При этом лечить болезнь почему-то никто не хочет. Или просто боится, ведь любая дискуссия на тему отмены второй поправки неминуемо приводит к массовым крикам о недопустимости лишения американцев их основного права.

Прошлому президенту США Бараку Обаме в свое время не удалось ужесточить правила продажи оружия из-за сопротивления со стороны республиканцев в конгрессе. Нынешний американский лидер Дональд Трамп не желает менять правила владения оружием, а по поводу недавней стрельбы в синагоге он заявил, что там должна была быть вооруженная охрана.





Очевидно, что болезненная для подавляющего большинства американцев тема запрета оружия еще долго будет под замком и также очевидно, что за это время случится еще не один массовый расстрел, в результате которого американская нация потеряет несколько десятков своих представителей.