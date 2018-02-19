США напуганы планами России в космосе

В США обеспокоены планами России и Китая по созданию в космосе мощного противоспутникового оружия. Первыми тревогу забили военные, теперь к ним присоединились разведчики.

В докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса говорится, что Москва и Пекин ведут разработку оружия, способного вывести из строя американские военные и коммерческие спутники. В документе отмечается, что оружие с подобным потенциалом может появиться в арсенале ведущих стран мира ближайшие годы.

Ранее в январе 2017 года начальник Стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай скоро смогут угрожать любому американскому космическому аппарату. По словам генерала, Москва начала развивать противоспутниковые технологии еще в 1980-е годы во времена СССР и сейчас обладает значительным потенциалом в этой сфере. Такие же разработки давно ведет и Китай.

По данным американцев, в 2016 году в Росси была испытана противоспутниковая ракета ПЛ-19 "Нудоль". Москва осуществила пять запусков этой ракеты, из которых три были признаны успешными. "Нудоль", может выводить из строя телекоммуникационные и навигационные спутники.

При этом эксперты называют уровень оснащенности США в этой сфере самым высоким в мире. "Их космическая группировка объективно является крупнейшей в мире, и самой технологически продвинутой. Она используется американцами на полную катушку – как для дистанционного зондирования Земли, так и для обеспечения навигации, в том числе военной", – сказал в интервью изданию "Свободная пресса" научный сотрудник НИИЯФ МГУ, заместитель главного конструктора комплекса научной аппаратуры Василий Петров.

Китай вывел на орбиту еще 2 спутника национальной навигационной системы #космос pic.twitter.com/uk7cGJ46vT — CGTN на русском (@cgtnrussian) 13 февраля 2018 г.

По мнению ученого, война в космосе может привести к долговременным и весьма неприятным последствиям, начиная с серьезного ухудшения связи в мире, и заканчивая локальными изменениями климата.

Напомним, что в 1983 году президент США Рональд Рейган объявил о старте масштабной программы "Стратегическая оборонная инициатива", которую еще называли программой "звездных войн". Штаты хотели создать научно-технический задел для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны с элементами космического базирования.

Речь шла о лазерах с ядерной накачкой, орбитальных зеркалах для отражения атак противника, излучателях нейтронных частиц, атомной картечи и спутниках–перехватчиках. Реализовать программу в том виде, в котором она была задумана, американцам не удалось.