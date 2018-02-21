Госдума продлевает "дачную амнистию" на два года

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 21 февраля, приняла в первом чтении законопроект о продлении сроков "дачной амнистии". Документ позволяет гражданам еще на протяжении двух лет оформлять в упрощенном порядке свои права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС).



Парламентарии внесли поправки в законодательные акты "О государственной регистрации недвижимости", "О кадастровой деятельности", а также "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ". В соответствии с ними, срок окончания действия "дачной амнистии" в отношении объектов ИЖС переносится на два года – с 1 марта 2018-го на 1 марта 2020-го.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что первый раз "дачная амнистия" начала действовать в 2006 году. За это время граждане зарегистрировали в упрощенном порядке более 3,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства, которые расположены на семи миллионах земельных участков. "Но с 1 марта 2018 года оформление прав на объекты ИЖС будет происходить в общем порядке, что осложнит правообладателям процесс оформления прав", – отметил законодатель.





Крашенинников добавил, что для постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности может потребоваться разрешение на ввод в эксплуатацию. В случае отсутствия соответствующего документа объекты индивидуального жилищного строительства будут признаваться самостроем и могут быть легализованы лишь в судебном порядке, выразил опасения парламентарий.

Законопроект о продлении "дачной амнистии" позволит гражданам оформить права на принадлежащие им объекты ИЖС в упрощенном порядке, избавит их от необходимости получать разрешение на его ввод в эксплуатацию.



"Это послужит целям дальнейшего стимулирования вовлечения в гражданский оборот объектов ИЖС и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора", – рассказал депутат о пользе принятого нормативно-правового акта.

Второе чтение законопроекта также намечено на среду, 21 февраля. А третье (окончательное) – на завтрашнее пленарное заседание.

