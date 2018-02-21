На Украине спят и видят распад России

На Украине продолжают фантазировать на тему распада России. Очередной "провидец" высказался по этому поводу.

Россия распадется в течение 50 лет. Такой прогноз в эфире Ukrainian Media Network озвучил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, для России наступают весьма смутные времена.

"Советский Союз распался именно из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность — экономическую, социальную, а затем и политическую. И на том все и закончилось. Поэтому, собственно, я бы не давал и 50 лет для существования этой страны", — заявил дипломат.

В сентябре 2016 года лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что Россия как единое государство перестанет существовать в 2017 году. На дворе уже 2018-й, но господин Тягнибок не спешит комментировать свои несбывшиеся прогнозы.

Напомним, недавно глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины. Представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона не сказал, каким именно образом произойдет присоединение к Незалежной части российской территории.

В марте 2017 года депутат Верховной рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош предрек захват украинской армией Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областей.

Помимо этих откровенно популистских высказываний, украинские военные и гражданские руководители не раз заявляли, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Но воз и ныне там. Пока в Киеве разглагольствуют о распаде России, Украина сама находится на грани развала. Потеряв Крым и фактически утратив контроль над юго-востоком, Киев с ужасом ждет, когда от Незалежной начнут откалываться новые куски. Такие настроения наблюдаются, в частности, в Харьковской и Одесской областях.