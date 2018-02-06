Названа точная причина апокалипсиса

Человечество скоро погибнет от отравления ртутью. Американские ученые опубликовали истинный, с их точки зрения, сценарий скорого апокалипсиса.

Льды Северного полушария медленно, но неуклонно тают – этому способствует глобальное потепление. По данным экспертов Геологической службы США, в вечной мерзлоте скопилось 793 миллиона килограммов ртути. Как только лед растает, токсичный металл вырвется в окружающую среду. Итог – глобальная экологическая катастрофа.

Как же накопилось такое количество металла? Ученые поясняют: природная ртуть поступает из атмосферы и связывается с органическим веществом в почве. Впоследствии частицы грунта вмерзают в лед.

Исследователи проанализировали 13 образцов льда, отобранных на Аляске в период с 2004 по 2012 год. Полученные данные сравнили с результатами анализа 11 тысяч образцов тундровых почв по всему миру. Оказалось, что в вечной мерзлоте содержится в десять раз больше природной ртути, чем было выброшено в окружающую среду в результате деятельности человека за последние 30 лет.

При таянии льда все эти запасы высвободятся и превратятся в метилртуть. Это токсичное соединение накапливается в организме живых существ и вызывает тяжелые расстройства – в том числе поражение центральной нервной системы, отмечают исследователи в журнале Geophysical Research Letters.

Dni.Ru писали, что Национальному аэрокосмическому агентству (NASA) США известна точная дата гибели человечества. Новость появилась на сайте ведомства, однако ее быстро удалили. Сообщение о фатальном столкновении Земли с астероидом обнаружили на сайте NASA журналисты. В нем приводились вычисления ученых, из которых следовало, что человечеству осталось жить всего 13 месяцев.

Причиной гибели планеты, по данным агентства, станет столкновение Земли с астероидом-убийцей. И ждать осталось недолго: Судный день придет 1 февраля 2019 года. Указывалось даже точное время – 11:47. Удар будет равен по мощности взрыву 30 миллионов ядерных бомб, говорится в сообщении.

