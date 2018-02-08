Европа заговорила о войне с Россией
В документе под названием "До края и обратно?" говорится, что вероятность начала войны увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертывания дополнительных сил и роста напряжения вокруг военных учений. В тексте подчеркивается, что нельзя допустить просчетов и непонимания сторон.
Также сообщается, что процесс нормализации отношений России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины. Решение США о поставках вооружения Киеву грозит "зацементировать" текущее положение дел, передает Express.co.uk. Авторы доклада добавляют, что ряд стран – членов Евросоюза все чаще выражают скептицизм относительно процесса евроинтеграции.
Первая Мюнхенская конференция прошла в одноименном городе Германии 1963 году как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран – членов НАТО. С 1998 года форум финансируется немецким правительством из бюджета Министерства обороны ФРГ. В этом году мероприятие планируют посетить около 500 высокопоставленных правительственных и военных лидеров из Европы, Африки, США, России и стран Персидского залива.
У Европы выбор небольшой: или война с Россией тем или иным способом (не исключён вариант войны на земле), или война в Европе. Есть третий, но это поступок, однако поступок не для Европы, да ещё при отсутствии суверенитета— Игорь Иванов (@IvangorIvanov) 27 января 2018 г.
Напомним, в конце января этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-министр обороны США Эштон Картер предложил Пентагону разработать детальный план войны между НАТО и Россией. По словам Картера, она вполне вероятна.
Ранее победитель седьмого сезона "Битвы экстрасенсов" Алексей Похабов предсказал серьезные потрясения на европейском континенте. По его мнению, над Старым Светом нависла угроза новой войны.
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