РПЦ сожалеет о скандале вокруг Благодатного огня
Поводом для комментария представителей церкви стало интервью армянского священника Самуила Агояна. Он поругался с представителем коптской церкви из-за тайны схождения благодатного огня.
Вокруг любой темы можно раздуть скандал – что Агоян и пытается сделать, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"У нас вызывает сожаление то, что во время Великого поста, когда верующие люди готовятся к великому празднику Пасхи Христовой, регулярно появляются медийные поводы, направленные на компрометацию духовных традиций, связанных с праздником Пасхи. В частности, касающиеся схождения благодатного огня в Великую субботу", – прокомментировал слова Агояна священнослужитель. Кипшидзе надеется, что эта история никак не повлияет на духовное и душевное состояние верующих, передает RT.
Армянский священник вызвал скандал, раскрыв тайну Благодатного огня#Общество #благодатныйогонь #ГробГосподень #христианство— Novosti Online (@novostionlinene) 12 марта 2018 г.
��Источник: https://t.co/589Z3rdZsd pic.twitter.com/vyTuDIRmcZ
Как писали Dni.Ru, тайну схождения Благодатного огня раскрыл священник, который присутствовал при этом явлении. Самуил Агоян не видит в сошествии пламени ничего сверхъестественного.
Высказывания представителя армянской патриархии, с которым беседовал израильский журналист, вызвали возмущение у коллег Агояна. Скандал разгорелся, когда слова священника услышал представитель коптской церкви – тот потребовал немедленно прекратить съемку и обвинил армянина во лжи.
Самуил Агоян напомнил коллеге, что копты – так уж сложилось – вообще на таинстве не присутствуют. А вот он лично наблюдал сошествие Благодатного огня трижды. По его словам, патриархи зажигают связанные восковые свечи от масляной лампады, и мистики в этом процессе никакой нет. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", – уверен священник.
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