Ласковый Порошенко вернул шапку солдату

Ласковая улыбка Петра Порошенко растрогала солдата почетного караула. Лидер Украины вернул стрелку Президентского полка случайно упавшую шапку.

Инцидент с головным убором произошел на церемонии приветствия австрийского президента. Александр Ван дер Беллен с супругой прибыл с визитом в Киев 14 марта.

Как рассказал журналистам рядовой по имени Николай, шапку случайно зацепили шашкой. Поднять ее самостоятельно солдат не мог.

"Никак нет. Исполнение ритуала, гимн – это все. Я не мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь..." – пояснил стрелок.

Петр Порошенко, проходя с президентом Австрии по ковровой дорожке, заметил на мостовой головной убор. Украинский лидер отклонился от маршрута, ненадолго оставив коллегу, поднял шапку и водрузил ее на голову солдату.

После этого церемония продолжилась. Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отметил, что военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле, пишет "Обозреватель".

Для Николая это стало событием. Главу Незалежной солдат видел вблизи не впервые, однако его потрясло поведение Порошенко. "Очень приятно было. Как нормальный человек к этому отнесся – не просто прошел, а помог", – уточнил он. Порошенко ничего не сказал, а просто улыбнулся, добавил военный.

Стрелку почетного караула Президентского полка имени Богдана Хмельницкого 21 год, родом Николай из Кривого Рога. Он подписал контракт на три года, служит уже почти год, а неожиданного внимания к своей персоне стесняется.

По словам Николая, после знаменательной встречи с украинским лидером ему "и стыдно, и приятно". Но главное – за инцидент никого не наказали.