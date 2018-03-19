Якубович – Грудинину: Будь мужиком, сбрей усы!

Леонид Якубович напомнил отказавшемуся сбривать усы Павлу Грудинину о последствиях. Шоумен предупредил новоявленного коммуниста о том, что пари иногда приводит и к более курьезным последствиям, чем бритье усов.

Мужской спор – дело чести. Народный артист России Леонид Якубович (сам обладатель роскошных усов) считает, что Грудинин оказался в непростой ситуации, но свое слово держать обязан.

"Мужик должен держать слово. В одной руке он должен держать слово, а в другой – свои усы", – сказал телеведущий в эфире НСН. Он напомнил об известном случае, который произошел в 70-х.

"Был матч СССР – Канада, и один обозреватель сказал, что если проиграет спор, то съест газету. И съел на глазах у всех! Я помню, как Владик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати, журналист, и честно сожрал газету", – рассказал Якубович.

Соперники Путина на выборах пришли к нему в Кремль: Грудинин с усами pic.twitter.com/5mWbrFCtNY — кот™ (@_Putin2018) 19 марта 2018 г.

Речь идет о канадском обозревателе, который съел газету с собственной публикацией. Дик Беддоуз публично заявил на страницах издания, что готов съесть номер со статьей, если советская сборная выиграет хоть одну из восьми игр с канадцами.

Но директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин не спешит выполнять джентльменское пари. Он выдвигает новые условия, согласно которым журналист и видеоблогер Юрий Дудь, которому экс-кандидат в президенты проиграл, должен признать на камеру, что выборы 18 марта были честными. Сам же Дудь у себя в Instagram недвусмысленно напомнил о своем споре с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым – он выложил фотографию винтажной опасной бритвы.

Павел Грудинин дал интервью Юрию Дудю 6 февраля. В конце беседы ведущий предложил кандидату спор: если господин Грудинин наберет больше 15% на президентских выборах, журналист побреется налысо. В противном случае экс-кандидат от КПРФ сбреет усы, без которых, по его признанию, его "никто никогда не видел". Напомним, что голоса в поддержку Грудинина отдали 11,77% избирателей, пришедших на участки.