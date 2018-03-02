Бунтующие из-за языка депутаты Рады нашли неожиданную поддержку

Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза заявила, что негодование украинских политиков по поводу инфографики ООН было оправдано. По ее словам, украинский язык не произошел от современного русского, как было изображено на рисунке организации.

В Верховной Раде Украины возмутились тем, что украинский язык якобы произошел от русского. Инфографика с изображением древа связей и родства между языками мира была опубликована в официальной группе ООН в Facebook.

В частности, депутат Андрей Тетерук заявил, что Украина должна обратить внимания на "этот лживый факт", когда украинский язык преподается как "позднее ответвление" от русского. Он считает, что языковой вопрос, – не что иное, как часть "гибридной войны", которую якобы ведет Россия против Украины. А теперь же, считает депутат, Москва перешла в новое наступление, и в него оказалась вовлечена ООН.

Лингвист Елена Кара-Мурза поддержала мнение о том, что ООН не права в языковом вопросе и объяснила, почему в организации допустили ошибку.

"Считается, что украинский, как и русский, и белорусский языки сформировались от единого предка: древнерусского языка. И в трех восточноевропейских славянских государствах, которые образовались на территории бывшего Советского Союза, языки, соответственно, относятся друг к другу как родные братья", – цитирует эксперта НСН. "Эта метафора семейственности в лингвистике достаточно традиционна, поэтому можно ее использовать", – рассказала Кара-Мурза. Примечательно, что позже инфографика со страницы ООН в соцсети была удалена.

Стоит отметить, что языковой вопрос – один из наиболее злободневных для нынешней украинской власти. Уже на протяжении четырех лет Киев ведет настоящую войну с русским языком, ущемляя права русскоязычных граждан страны. Апофеозом этой политики стало принятие в прошлом году закона об образовании, в соответствии с которым оно будет полностью украинизировано в 2020 году.

