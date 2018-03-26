Володин: Нельзя допустить повторения кемеровской трагедии
Очередное заседание Совета Госдумы, которое прошло сегодня,
началось с минуты молчания. Таким образом депутаты почтили память погибших при
пожаре в торговом центре в Кемерово. По решению всех фракций завтрашнее
пленарное заседание палаты также начнется с минуты молчания.
"Это ужасная трагедия, в которой погибли дети", - отметил Вячеслав Володин. Он призвал коллег-депутатов проанализировать действующее законодательство на предмет достаточности регулирования вопросов обеспечения пожарной безопасности.
"Нам надо посмотреть, чтобы профильные комитеты изучили вопросы противопожарной безопасности, как законодательство регулирует работу таких мест, – сказал он. – И принять меры, чтобы такие трагедии не повторялись".
При этом, спикер Госдумы призвал не делать скоропалительных выводов о том, почему стала возможной трагедия в кемеровском ТЦ. "Пока расследование не завершится, выводы делать рано", – заявил Володин.
Для получения самой актуальной полной информации о произошедшем в Кемерово, депутаты намерены после завершения расследования пригласить в здание на Охотном Ряду главу МЧС Владимира Пучкова.
СРОЧНО. Самое начало пожара в «Зимней вишне». Все произошло буквально за секунды! Видео с камеры наблюдения pic.twitter.com/yW8CkctLVq— НТВ (@ntvru) 26 марта 2018 г.
Напомним, накануне в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Огонь охватил площадь около 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время ведется разбор завалов, на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных структур.
По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более полусотни посетителей ТЦ обратились за помощью к врачам. В рамках возбужденного уголовного дела уже задержаны и допрошены четыре человека. В их числе – арендатор помещения, в котором предположительно мог находиться очаг возгорания.
Жертвами трагедии стали десятки взрослых и детей
Борьбе между родными певицы и телеведущим дали новый импульс
Журналисты выяснили сенсационные данные
Известна внешность поджигателей