Володин: Нельзя допустить повторения кемеровской трагедии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов принять всех необходимые меры, которые позволят не допустить пожаров, подобных тому, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня". При этом, председатель нижней палаты парламента считает, что не стоит торопиться с выводами о причинах и виновных в трагедии.



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