Украинский пранкер объяснил циничные шутки о трагедии в Кемерово

Евгений Вольнов рассказал, зачем звонил в кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС и оповещая их о 300 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Он заявил, что "является единственным, кто говорит правду и не боится этого".

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