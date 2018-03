Открыты уникальные свойства воды

Вязкость воды зависит от ее микроскопических структур – к такому выводу пришли японские ученые. Результаты исследования, помогут, в частности, разработчикам очистительных фильтров.

Ключевая характеристика воды – такое ее свойство, как тетраэдричная структура. Специалисты из Токийского университета во главе с Хадзиме Танаки проследили, как влияет степень тетраэдричности на отклонение от нормы физических свойств жидкостей и кристаллов.

Как выяснили исследователи, максимальная плотность воды возникает при четырех градусах Цельсия. Эти же качества специалисты обнаружили у других соединений, схожих по структуре с живительной влагой. При повышенном уровне тетраэдричности такое соединение все больше будет напоминать воду.

Главным результатом своего исследования ученые считают открытие зависимости вязкости от микроскопических структур. По мнению специалистов, их работа найдет не только теоретическое, но и практическое применение. К примеру, поможет разработчикам очистительных фильтров, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dni.Ru писали о том, что в Россию из-за границы могут поступать бутилированная вода и пищевые контейнеры с крайне вредным для здоровья бисфенолом. В Европе такую продукцию изымают из производства.

Российские эксперты уверяют, что всю упаковку, которую производят в нашей стране, проверяют на безопасность. Однако специалисты предупреждают: бутылки и коробки, которые предназначены для холодных напитков и продуктов, запрещено использовать для горячих. Нагреваясь, они тоже становятся вредными для здоровья.

Проблема в том, что в Россию из-за границы может поступать и бутилированная вода, и те же пищевые контейнеры с бисфенолом. Он входит в состав пластмассы, которая применяется при изготовлении пластиковых бутылок и контейнеров для пищи. Врачи утверждают, что бисфенол является причиной расстройств репродуктивной системы и онкологии.