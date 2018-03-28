Тулееву выдали черную метку после трагедии в Кемерово

Эксперты считают, что губернатора Кемеровской области Амана Тулеева сменит молодой технократ извне. Они прогнозируют скорую добровольную отставку главы региона, поскольку его команда дискредитировала себя в связи со смертоносным пожаром в Кемерово.

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