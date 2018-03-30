Обложили со всех сторон: Запад готовится к войне с Россией

Повышенная активность западной разведки вокруг российских границ свидетельствует о подготовке к войне. Так считает сенатор Франц Клинцевич.

"Когда 23 разведывательных самолета беспрерывно дежурят в разных диапазонах с разными возможностями у границ России на фоне развязанной русофобии и якобы агрессивной сущности России, конечно, наши военные однозначно расценивают эту активность, как недружественную и агрессивную. Как подготовку к каким-то конкретным военным действиям", – заявил сенатор в эфире Национальной службы новостей.

Клинцевич напомнил, что Россия всегда будет готова к любым нападениям. У наших разведчиков и военных, по словам политика, технические средства не хуже, чем у западных партнеров.

Напомним, что Министерство обороны зафиксировало повышенную активность иностранной разведки у российских границ. Только за одну неделю было замечено 23 самолета-разведчика. При этом, как отмечают военные, нарушений воздушного пространства России не зафиксировано, зато летчики ВКС шесть раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов.





Несколько дней назад два истребителя Су-35С перебазировались на остров Итуруп для перехвата самолетов условного противника. После выполнения задания боевые машины вернулись на базу в Хабаровском крае.

Военная эскалация происходит на фоне скандала с высылкой российских дипломатов из Британии, США, нескольких стран Евросоюза, Канады и Грузии. Все они пошли на поводу у Лондона, который обвиняет Кремль в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Россия объявила о зеркальных мерах.

Не исключено, что Москва пока не выложила свой главный козырь в дипломатической войне. Накануне, 29 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что ответные меры на действия Запада будут зеркальными, но не только. Это значит, что Россия готовит не просто симметричный ответ, а нечто большее – настоящую бомбу для Запада.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок", который якобы разрабатывался еще в СССР. Никаких доказательств Лондон до сих пор не предоставил, как, впрочем, и фотографий отравленных, находящихся в больнице.