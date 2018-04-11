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Общество

Что взять с собой в бомбоубежище

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
События последних дней в мире все больше напоминают предвоенную обстановку. Dni.Ru напоминают своим читателям правила поведения при начале ядерной войны.

Продолжение: Весеннее обострение или Третья мировая Трампа в Twitter

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С большой долей вероятности, где бы вы не находились, сигнал "Воздушная тревога" вы услышите обязательно. При угрозе с воздуха (это может быть любое оружие массового поражения) он подается через громкоговорители, по радио и телевидению, а также дублируется производственными и транспортными гудками, протяжным завывающим звучанием электрических и ручных сирен.

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Надо помнить, что с момента подачи этого сигнала для принятия мер защиты может быть всего лишь несколько минут. Если вы находитесь дома или на работе,  надо немедленно уходить в убежище или укрытие. Не забудьте взять с собой документы, теплые вещи (независимо от времени года), запас воды и еды на два-три дня.

Хорошо бы успеть прихватить аптечку, фонарик, любимую книгу или какой-нибудь дорожный игровой набор (шашки, шахматы, домино). Помните ,что мобильный телефон под землей, да еще и без зарядного устройства, вещь абсолютно бесполезная.


Если у вас дома есть противогаз или какое-либо другое средство индивидуальной защиты, держите его поближе к входной двери. Хотя, надо сказать, что при ядерном взрыве толку от противогаза будет немного, но, тем не менее, защитить органы дыхания от воздействия радиации он худо-бедно сможет.

Одним из укрытий в плотной городской застройке является метро. Оно проектируется и строится с учетом возможного использования в качестве бомбоубежища. Другое дело, что в метро нет никаких продовольственных и иных запасов, необходимых для автономной жизни.


В 90-е годы многие бомбоубежища, построенные в крупных городах, переделали под склады, ночные клубы, автомойки и гаражи. Поэтому, если вы не знаете, где рядом с вашим домом есть укрытие, то совсем уж крайний вариант – подвал вашего же дома. Во всяком случае, там точно есть вода, а она – главное, что необходимо человеку.   

Москвичи могут узнать адреса ближайших укрытий и убежищ в районных учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне. Адреса таких пунктов есть на сайтах управ и префектур, а также в разделе "услуги" на портале мэра и правительства Москвы.

Если сигнал "Воздушная тревога" застал вас в городе, то, скорее всего, сотрудники полиции, МЧС и других спецслужб укажут вам, что делать, как внести себя в этой ситуации и где находится ближайшее укрытие. И самое главное – постарайтесь не паниковать и выполнять все инструкции ответственных людей.

Автор: Александр Комаров11 апреля 2018, 20:55

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