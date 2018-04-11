От страшной смерти Скрипаля спасла племянница

Племянница Сергея Скрипаля уверена, что ее активность спасла от смерти бывшего сотрудника ГРУ и его дочь Юлию. Поднятый ею шум дал главным свидетелям интриг Лондона шанс выжить.

Виктории Скрипаль не удается дозвониться до Юлии. После одного памятного разговора связь оборвалась. Родственники недоступны ни по обычным телефонным номерам, ни в соцсетях.

"Просто вижу английский номер определился, взяла трубку и сначала даже не поверила, что это Юля, хотя голос сразу узнала. Говорили же, что они там без сознания. Она сказала, что ей лучше. На мое предложение приехать, она заплакала: "Нет, это сейчас невозможно, ты же понимаешь", – вспоминает Виктория свою беседу с Юлией.

Виктория предполагает, что теперь английские спецслужбы Скрипалей спрячут, перевезут в другую страну. И едва ли родственникам удастся когда-либо снова встретиться. Но главное – они живы: как надеется женщина, благодаря ее активности.

"Видит Бог, не хотела я этого шума, да мне и страшно, очень теперь страшно. Муж мой был категорически против, когда я решила ехать в Москву, выступить на ТВ. Вплоть до развода у нас дошло. Но после всех интервью и заявлений, что пойду до конца, вдруг раз и им стало лучше. Совпадение это? Если бы я не подняла эту шумиху, были бы они сейчас живы? Думаю, я дала им этот шанс, один на миллион", – цитирует Викторию сайт "Комсомольская правда".

4 марта британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии недалеко от их дома в Солсбери. Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом и обвинил во всем Россию. Разразился грандиозный антироссийский скандал, в результате западные страны выслали более 150 российских дипломатов.

Виктория, как только узнала о происшествии, подала заявление в посольство Великобритании. Однако визу ей не дали – несмотря на то, что, по всем международным нормам, она имеет право посетить больных родственников. По мнению племянницы Скрипаля, британцы видят в ней "руку Кремля" и считают, что все выступления по телевидению ей пишет лично Путин.