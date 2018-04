У Трампа нашли серьезное расстройство психики

Странные и противоречивые записи в официальных аккаунтах американского лидера насторожили пользователей. Чередование угроз с предложениями дружбы заставило их вспомнить, как еще несколько лет назад Дональд Трамп относился к сирийской проблеме.

В 2013 году Трамп предупреждал Барака Обаму, бывшего в то время президентом – не лезть в Сирию. А за прозвучавшие из уст первого чернокожего хозяина Белого дома предложение о создании бесполетной зоны над сирийской территорией миллиардер назвал его "глупым лидером".

"Еще раз, нашему очень глупому лидеру: не атакуй Сирию. Это принесет много неприятностей, да и США ничего не получат от этой борьбы", – писал будущий глава государства в сентябре 2013 года.

Всего о недопустимости ударов по Сирии Трамп писал в Twitter около 20 раз. Он предупреждал Обаму, что подобная операция бессмысленна и может обернуться серьезными проблемами для Вашингтона и всего мира. Трамп убеждал Обаму, что США должны держаться подальше от Сирии и "борцов за свободу, которые готовы направлять самолеты в наши здания", а больше внимания уделять внутренней политике. "Не атакуйте Сирию – это не принесет США ничего, кроме проблем. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы снова сделать нашу страну великой и сильной", – гласит одна из записей.

Obama wants to unilaterally put a no-fly zone in Syria to protect Al Qaeda Islamists http://t.co/DCgP83Oxas Syria is NOT our problem.

Но теперь все эти доводы Трампом забыты. Обвинив Россию в поддержке – или даже организации – химатаки на пригород Дамаска, президент США предложил Москве быть готовой к ракетному удару "Томагавками" по сирийской территории.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!