Участникам провокации с химатакой в Сирии платили едой

Сирийский 11-летний мальчик Хасан Диаб, показанный в постановочном ролике "Белых касок" как жертва химатаки в Думе, раскрыл подробности съемок. Детей к участию в инсценировке принуждали за еду и без ведома родителей.

Ребенок рассказал, что находился с другими жителями города в подвале. "Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали: "Идите в больницу". Мы побежали в больницу, и, как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми", – рассказал Хасан в эфире телеканала "Россия-24".

Слова ребенка и информацию о том, что никакой химической атаки в Думе не было, подтвердил и его отец. "Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью", – рассказал родитель мальчика. При этом мужчина добавил, что за участие в постановочной съемке боевики заплатили парнишке финиками, печеньем и рисом.



Напомним, ранее Россия обвинила Великобританию и заподозрила США в инсценировке химатаки в Думе для того, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение и оправдать агрессию против Сирии. Утром 14 апреля три страны нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более ста ракет.