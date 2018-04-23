Под перевалом Дятлова могут найти секретный химзавод

Расплодившиеся в интернете версии гибели группы Дятлова не имеют ничего общего с реальностью. Это свидетельствует лишь о том, что некоторые недобросовестные "ученые" – в том числе и некий "радиолюбитель Дегтерев" – пытаются заработать себе популярность на трагедии.

Группа "интернет-извращенцев" зарабатывает очки на чужом горе – в том числе и на трагедии, постигшей печально известную группу Дятлова. Регулярно появляющиеся в СМИ различные версии событий февраля 1959 года – не более, чем ложные вбросы.

"В последнее время среди лже-исследователей гибели туристов лидирует некто Валентин Дегтерев из Нижнего Тагила. В 2012 году сей Дегтерев выскочил в ряде СМИ, подобно черту из табакерки, заявив, что он у себя в радиоприемнике услышал голоса людей, пропавших летом в тайге вместе с самолетом Ан-2 где-то под городом Серовом", – пишет "Комсомольская правда". Издание напоминает, что к тому моменту, когда "радиолюбитель" якобы услышал голоса, экипаж и пассажиры самолета уже четыре месяца как были мертвы.

Такими же методами действует Дегтерев, которого уже стали называть "исследователем" и даже "ученым", и в случае с историей о перевале Дятлова. Всякую неделю он открывает все новые "сенсации". Он даже нашел рядом с местом трагедии секретный аэродром. Однако эта находка, по версии самого же Дегтерева, не имеет отношения к гибели группы, так как туристов, оказывается, убили "кровожадные манси". После такого чудовищного обвинения безобидным жителям Северного Урала следовало бы подать на "ученого" в суд, считает издание, которое ведет свое расследование загадочного происшествия.

Дегтерев с того времени, как неожиданно прославился, успел сделать множество потрясающих "открытий". Он, в частности, нашел резиденцию Гитлера в Антарктиде и даже обнаружил атомную бомбу на Марсе. А скоро, видимо, найдет и секретный химзавод под перевалом Дятлова, заключают авторы статьи.