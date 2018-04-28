Попавшие в Россию "Томагавки" стали для США смертельным кошмаром
По мнению американских экспертов, ценность ракет для Москвы заключается в том, что, изучив оружие противника, Россия может научиться его уничтожать, а это для США – самый страшный кошмар. По словам специалистов, испытания "Томагавков" могут продолжаться несколько лет, пока не приведут их к "самоубийственной гибели".
"Передатчики могут быть протестированы на устойчивость к глушению, детали двигателей могут помочь обнаружить ее с помощью инфракрасного излучения, а данные бортовой навигации можно использовать для информирования о расположении защитного радара", – пишет журнал Popular Mechanics. Отмечается, что представленные Минобороны России обломки не являются "неопровержимыми доказательствами" того, что сирийские системы ПВО успешно перехватили западные ракеты.
Удар по Сирии: перехвачена 71 ракета из 103
Напомним, ранним утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По данным России, большинство ракет сбили сирийские системы ПВО, однако США утверждают обратное. Позже стало известно, что сирийская сторона передала российской две неразорвавшиеся крылатые ракеты.
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