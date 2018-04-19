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Общество

Пентагон потерял дар речи после попадания ракет США в Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/Ford Williams
Сирия передала России две неразорвавшиеся ракеты США. Они были доставлены 17 апреля нашим военным.
прочитано 1816 раз

Вашингтон такая новость привела в замешательство. Представитель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что американскому военному ведомству об этом ничего неизвестно.

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Маккензи даже не нашелся, как выйти из щекотливой ситуации, просто констатировав свою неосведомленность. "Это новое для меня. Не знаю", – цитирует генерал-лейтенанта РИА Новости.

В свою очередь военный эксперт Борис Рожин считает, что локальные войны нужны в том числе для того, чтобы собирать информацию о вооружении противника. "Военные смотрят, что из их технологий можно либо использовать с пользой для себя, либо чтобы разработать средства противодействия. Переданные ракеты могут выявить какие-то новые технические решения, которые американцы используют в своих ракетах для преодоления систем ПВО, постановки ложных целей и помех", – сказал Рожин.

По его мнению, теперь российские вооруженные силы смогут разработать более совершенные меры противодействия этим типам оружия. Эксперт подчеркнул, что даже если Москве передали ракеты "Томагавк", которые знакомы российским военным, то специалисты смогут получить новую информацию, ведь ракеты модернизируются.

Напомним, 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более ста ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны России, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. 

Автор: Людмила Фоканова19 апреля 2018, 21:47
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