Американский комик сломал достоинство во время секса и написал об этом книгу

В книге "Сломанный банан" рассказывается о молодом парне, который получил, по его словам, "спортивную" травму во время плотских утех. Герой повествования заявляет, что он столкнулся с такой болью, которую оценил бы на 11 баллов из 10. При этом его партнерша не сразу поняла, что происходит, сообщает сайт The Stacks.

Те, кто уже ознакомился с творением комика, утверждают, что книгу делают особенной детали и искренность автора. "Вы чувствуете, что переживаете эту боль вместе с Асдуряном, даже если не хотите этого", – пишут рецензенты.

По словам восторженных критиков, не стоит ожидать от рассказа нескончаемого юмора и пошлых шуток. "Эта книга вовсе не об этом. На самом деле она побуждает задуматься о том, что для вас самое главное в жизни и любви. С каждым из нас могут произойти более страшные вещи, чем потеря полового органа", – добавили они.

Check out my review of @asdo debut book, Broken Bananah. It’s about that one time he broke his man parts during sex. Its funny and also fully TMI in all the good ways. https://t.co/GXIodCPbGq pic.twitter.com/DhcB9E3NRk