Россияне с удовольствием переплачивают за вредную еду

Исследователи пришли к выводу, что люди, испытывая желание съесть что-нибудь вкусное, готовы переплатить – порой даже в несколько раз. При этом предпочтение, как правило, отдается не самой полезной пище.



Такую теорию исследователи выдвинули после эксперимента. Сначала они показывали людям различные сладости, а затем определяли, чему испытуемые отдавали предпочтение. После этого добровольцев просили самостоятельно оценить свое желание, сопоставив его со специальной шкалой, а также назвать сумму, с которой они готовы расстаться для получения лакомства.

Через некоторое время вопрос о цене задавался повторно. Как оказалось, после раздумий испытуемые выражали готовность отдать большую сумму – в среднем на 35% выше первоначальной оценки. Эксперты полагают, что подобный метод можно применить не только к сфере питания, но и вообще ко всему, на что люди тратят свои кровные, передает New York University.

Как выяснилось, россияне не прочь платить большие деньги не только за вкусную, но и полезную еду, не содержащую вредных ингредиентов. Как показали опросы, сограждане хотели бы чаще видеть на полках полностью натуральные продукты, без красителей и ГМО. При этом половина потребителей сообщили, что предпочитают совершать покупки у ретейлеров, предлагающих широкий выбор продуктов с учетом диетических требований.

Большинство опрошенных хотят знать обо всем, что входит в состав приобретаемой еды. По мнению экспертов, готовность россиян платить больше за продукты, в составе которых нет нежелательных ингредиентов, может быть обусловлена тем, что потребители, совершая покупки, скорее поставят в приоритет натуральные продукты, нежели те товары, что содержат вредные, по их мнению, элементы.

По данным ВЦИОМ, лишь 28% россиян не экономят на продуктах вообще, в то время как экономить приходится почти половине жителей страны. Более четверти наших сограждан вынуждены затягивать пояса.

