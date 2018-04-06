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Общество

Русские идут: матрешки и куличи наделали шума на Украине

Фото: GLOBAL LOOK press/Bernd Thissen
В своей ненависти ко всему русскому украинские чиновники перешли все разумные границы. За два дня до православной Пасхи в Незалежной объявили войну куличам и матрешкам.
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Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины расстроили матрешки. Чиновница не поленилась изложить свои мысли по этому поводу в Facebook. Барышня получила "моральный удар ниже пояса", увидев на пасхальных товарах в магазине матрешку – символ России.

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"Едешь поздно с работы домой. Осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками", – посетовала Климпуш-Цинцадзе.

Накануне символ Пасхи – кулич – был объявлен на Украине вне закона, передает "360". Местные националисты призвали отказаться от использования этого слова и чаще употреблять его украинский аналог "паска".

"Прошу провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За 30 лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши паски какими-то собачьими "куличами" обозвать", – написал в соцсетях лидер движения "С14" Евгений Карась.

При этом один из пользователей в комментариях разместил фотографию из столовой Верховной рады. На ценнике традиционного пасхального угощения использовано слово "кулич".


С 2014 года Украина планомерно борется со всем русским и российским: запрещаются фильмы, книги, закрыт въезд многим деятелям культуры. Вывески и звуковые объявления на русском языке в метро и на вокзалах поменяли на украинскую мову.

Закон об образовании, принятый в прошлом году, предполагает постепенный уход от изучения русского в школах. Под запрет попали и языки других национальных меньшинств. Документ вызвал критику в России и нескольких европейских странах.

Автор: Александр Комаров6 апреля 2018, 10:50
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