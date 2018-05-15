"Единая Россия" доверила Кудрину возглавить Счетную палату

Думская фракция "Единая Россия" выдвинула экс-министра финансов, главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил должность своего заместителя по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, в результате чего место руководителя ведомства стало вакантным.

Вечером во вторник, 15 мая фракция "Единой России" в полном составе встречалась с Алексеем Кудриным. Как сообщил ТАСС один из участников заседания, на нем было принято решение выдвинуть кандидатуру бывшего министра на пост главы Счетной палаты.

Накануне президиум единороссов рекомендовал депутатам фракции выдвинуть Кудрина на эту должность. Вице-спикер, лидер парламентского большинства Сергей Неверов отметил профессионализм и опыт бывшего главы Минфина. В свою очередь сам Кудрин сообщил, что принял предложение единороссов и поблагодарил за него.

По закону о Счетной палате, кандидатуры для назначения на должность ее председателя вносятся президенту Советом Госдумы по предложениям фракций, причем главе государства должно быть представлено не менее трех кандидатур.





Известно, что коммунисты хотят предложить на эту должность депутата Госдумы Юрия Синельщикова, а фракция "Справедливая Россия" выдвинет главу думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова. ЛДПР не планировала вносить кандидатуру, но в качестве возможного кандидата от своей фракции упоминала аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.

Президент выбирает из выдвинутых кандидатур одну и вносит ее в Госдуму для назначения на должность председателя Счетной палаты. По данным источников, Госдума, скорее всего, рассмотрит кандидатуру на заседании 22 мая или 24 мая.

Напомним, что сразу после вступления в должность 7 мая президент России Владимир Путин в соответствии с Конституцией отправил правительство в отставку. В тот же день глава государства внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, 8 мая депутаты одобрили это предложение, и президент подписал соответствующий указ.

Известно, что состав нового кабинета министров изменится. Кресло вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики займет Дмитрий Козак, курировать вопросы культуры и спорта Медведев может поручить Ольге Голодец, а сельское хозяйство – полномочному представителю президента в Центральном федеральном округе Алексею Гордееву.

Самым неожиданным назначением в политических кругах называют возможную новую должность Виталия Мутко: он может занять пост вице-премьера по вопросам строительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, вероятно, станет вице-премьером по транспорту, связи и цифровой экономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу.