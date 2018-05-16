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Общество

"Знали об их смерти заранее": дело перевала Дятлова считают фальшивым

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Тюменский писатель Олег Архипов заявил, что прокуроры узнали о гибели тургруппы Дятлова гораздо раньше, чем принято считать. Он наткнулся на сенсационные документы в архивах одного из следователей по резонансному уголовному делу. 
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Писатель обнаружил служебную записку прокурора города Ивделя, в которой шла речь о трагедии на перевале. Содержимое просто ошеломило Архипова.

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В письме прокурор рассказал о подробностях уголовного дела, указав дату 15 февраля 1959 года. По официальной версии, первые шаги в организации и проведении поиска туристов начались 21 февраля.

Сначала Архипов допустил, что прокурор мог ошибиться и вместо марта внести февраль. Однако такая "ошибка" была допущена трижды на одной странице. Позже консультанты из органов юстиции подтвердили, что это не описка, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Таким образом, 15 февраля 1959 года на момент составления бумаги в прокуратуре РСФСР точно знали о гибели тургруппы. Также было известно имя руководителя экспедиции. 

Получается, все это время следователи дурачили родственников погибших, делая вид, что вместе со всеми разыскивают группу. Спасатели обнаружили первые трупы лишь 27 февраля.

Конспирологи полагают, что уголовное дело сфальсифицировали. Это могло быть сделано, чтобы сбить с толку общественность.

 

Но зачем было умалчивать о трагедии и устраивать спектакль с поисками? Эксперты убеждены, что на этот вопрос могут ответить сторонники версии о неудачных военных испытаниях. По их мнению, туристы отравились ядовитыми парами топлива из рухнувшей неподалеку ракеты, и нужно было время – убрать следы аварии.

Более того, недавно на могиле туриста из группы Дятлова Семена Золотарева был зафиксирован экстремальный уровень радиации, сообщает Ura.ru. "По сути, как в здании Чернобыльской АЭС", – заявил уральский исследователь Валентин Дегтерев.

Напомним, группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным причинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место назвали перевалом Дятлова. Версии гибели людей выдвигаются самые разные, вплоть до посещения группы инопланетянами. 

Автор: Михаил Вштанов16 мая 2018, 09:56

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