Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге изложила позицию Москвы относительно дела отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она подчеркнула, что они оба являются гражданами России, а значит Лондон обязан предоставить пострадавшим связь с российской дипломатической миссией в Великобритании.

Дело об отравлении разведчика-перебежчика из России Сергея Скрипаля в Великобритании продолжает оставаться одной из самых позорных страниц для британских официальных лиц. Они успели обвинить во всем Россию и даже ввести по этому поводу ограничительные меры, однако доказательств этой позиции не появилось даже спустя два месяца после инцидента.

Более того, британские власти в нарушение международных правовых норм отказываются даже показывать бывшего сотрудника ГРУ и его дочь российским дипломатам. При этом не только Юлия Скрипаль, но и ее отец являются гражданами России. "Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен, добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним", – цитирует ТАСС официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову.

Она добавила, что если Юлия и Сергей Скрипаль не нуждаются в поддержке Москвы, то британская сторона должна дать им возможность сказать об этом лично. "В нынешних условиях мы вынуждены квалифицировать данную ситуацию как насильственное удержание и даже похищение британскими властями двух наших граждан", – заметила Мария Захарова. Она добавила, что действия Лондона Москва рассматривает как серьезное нарушение двусторонних договоров между странами.

"Лондон действует в нарушение международного права. Допустим, Сергей Скрипаль себя плохо чувствует, ему не до этого. Но Юлию-то выписали уже. Почему не даете возможность пообщаться с российской гражданкой? Консульская конвенция это не только предусматривает, она этого требует. Но нет, не дают", – цитирует РИА Новости профессора Дипломатической академии МИД России, доктора исторических наук Александра Вавилова.

Он уверен, что британские власти прибегают к столь отчаянным и очевидно неправомерным действиям из-за успехов России. "Предпринимаются все шаги для того, чтобы скомпрометировать Москву, скомпрометировать Россию. Инцидент в Солсбери – яркий тому пример. Обвинили: мол, старого шпиона-предателя русские отравили. А потом, когда начинают разбираться по-настоящему, в том числе и нейтральные организации, то вылезает, что все обвинения шиты белыми нитками", – подчеркнул эксперт.