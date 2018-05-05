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Общество

Из-за Михалкова на ТВ разразился скандал

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Телеканал "Россия 24" убрал из эфира 6 мая выпуск авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон". Причины данного решения не называются.
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Выпуск, получивший название "Синдром Гарри Поттера", вышел в эфир 4 мая, на 6 мая был заявлен повтор программы. Однако за сутки до показа его отменили.

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Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

В снятой с эфира программе Никита Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире. Сейчас исключенный из сетки вещания эпизод доступен на сайте телеканала "Россия 24".

Из-за чего разразился скандал не известно. Сам кинорежиссер прямого ответа о причинах произошедшего не дал.

"Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи БесогонТВ "Синдром Гарри Поттера" в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале "Россия 24" после показа в пятницу 4 мая", – сообщил Михалков.

По его словам, у каждого может быть собственное мнение. "Но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи", – цитирует Михалкова сайт "Говорит Москва".

Между тем в 2015 году один из эпизодов программы "Бесогон" также был снят с эфира "России 24". Тогда на телеканале заявили, что "выпуск программы "Бесогон" не был показан по этическим причинам".

Автор: Алёна Нестерова5 мая 2018, 16:30
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