Из-за Михалкова на ТВ разразился скандал

Телеканал "Россия 24" убрал из эфира 6 мая выпуск авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон". Причины данного решения не называются.



Выпуск, получивший название "Синдром Гарри Поттера", вышел в эфир 4 мая, на 6 мая был заявлен повтор программы. Однако за сутки до показа его отменили.

В снятой с эфира программе Никита Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире. Сейчас исключенный из сетки вещания эпизод доступен на сайте телеканала "Россия 24".

Из-за чего разразился скандал не известно. Сам кинорежиссер прямого ответа о причинах произошедшего не дал.

"Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи БесогонТВ "Синдром Гарри Поттера" в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале "Россия 24" после показа в пятницу 4 мая", – сообщил Михалков.

По его словам, у каждого может быть собственное мнение. "Но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи", – цитирует Михалкова сайт "Говорит Москва".

Между тем в 2015 году один из эпизодов программы "Бесогон" также был снят с эфира "России 24". Тогда на телеканале заявили, что "выпуск программы "Бесогон" не был показан по этическим причинам".