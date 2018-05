У Хиллари Клинтон нашли горб

Хиллари Клинтон в последнее время предпочитает носить длинные куртки с яркими шарфами. Но и такой наряд не смог скрыть от зорких наблюдателей странного выступа в районе лопаток бывшего кандидата в президенты США. А выбор стиля одежды только укрепил подозрения: Клинтон скрывает бронежилет или спинной корсет.

"У Хиллари Клинтон бронежилет или спинной корсет?", – спрашивает один из пользователей Twitter.

"Хиллари Клинтон теперь носит корсет для спины? Она что, опять травмировалась?", – задается вопросом медиа-аналитик Марк Дайс.

Is Hillary Clinton wearing a back brace now? Did she hurt herself AGAIN? #HillarysBackBrace pic.twitter.com/gz1364J4jv