"Украл и подарил друзьям": Порошенко обвиняют в госизмене

Служба безопасности Украины завело дело против президента Петра Порошенко о госизмене. Кроме того, главе государства вменяется воровство двух винтовок.

Депутат Верховной рады Виталий Куприй, который проходит свидетелем по делу, рассказал о развитии событий в своем Facebook. Сообщается, что Порошенко торжественно передал спецназу снайперских комплексов на сумму более одного миллиарда рублей.

Примечательно, что винтовки были закуплены на благотворительные средства. Всего должны были передать 100 таких комплексов, однако по факту до бойцов дошли лишь 98 единиц оружия.

В результате этого достоянием общественности стал еще один любопытный факт: спецназу передавалось не профессиональное боевое оружие, а любительское снайперское. Теперь главе государства вменяется тот факт, что он раскрыл государственную тайну.

По словам Куприя, СБУ подозревает Порошенко в банальной краже у военных двух недостающих снайперских комплексов. Депутат полагает, что украинский лидер мог оставить оружие себе или подарить друзьям.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл некоторые подробности закулисных бесед европейских политиков с Петром Порошенко. По словам Лаврова, когда европейские коллеги общаются с руководителями Украины без прессы, то они говорят достаточно нелицеприятные вещи.