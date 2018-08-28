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Общество

Поджавший хвост Порошенко опозорился перед народом

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Украинский президент Петр Порошенко вновь попал в центр скандала. Когда журналист спросил его о предвыборных обещаниях, лидер Незалежной нахамил в ответ, после чего сразу спрятался за охраной.
прочитано 3192 раза

Украинский журналист Иван Казора опубликовал в Сети видео, на котором ему хамит президент Петр Порошенко. Корреспондент рассказал, что таким образом лидер Незалежной отреагировал на его вопрос о предвыборном обещании, передает Пятый канал.

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На опубликованных кадрах видно, что, услышав неудобный вопрос, Порошенко резко хватает микрофон и что-то мямлит. Затем охрана отгораживает журналиста от президента, пишет Ura.ru.

Примечательно, что Порошенко опустил микрофон таким образом, чтобы не было слышно, что он говорит, сообщает Russia Today. Тем не менее Казора процитировал слова украинского лидера в свой адрес. А сказал Порошенко следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", – поведал специалист.

Журналист добавил, что не ожидал от главы государства такой реакции. "А мы еще чего-то хотим от местных депутатов, чиновников, полицейских", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины готовит побег в Турцию. Петр Порошенко напуган и деморализован, против него могут быть возбуждены несколько уголовных дел.

28 августа 2018, 08:24
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