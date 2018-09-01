Совет Госдумы проведет выездное заседание в престижном вузе

Совет Госдумы обсудит на выездном заседании повышение качества законотворчества. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил провести его в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил сегодня, в День знаний престижный московский вуз и предложил провести там уже в этом месяце выездное заседание Совета Госдумы. По мнению спикера, парламентариям будет полезно ознакомится с наработками созданного на базе МГЮА Центра мониторинга правоприменения и обсудить повышение качества законодательной работы.

"Было бы правильно в начале работы Госдумы в рамках осенней сессии провести выездное заседание Совета Госдумы с участием всех комитетов и политических фракций с тем, чтобы вы презентовали свои наработки", – сказал Володин.

На встрече со спикером Думы студенты представили ему свои конкретные предложения, в частности, касающиеся необходимости проведения оценки текстов законопроектов после второго чтения на предмет их соответствия первоначальной концепции. Володин назвал этот вопрос актуальным, признав, что иногда проекты законов после внесения поправок меняются не в лучшую сторону.





Володин пожелал студентам успехов с тем, чтобы они уже завтра смогли бы оказывать помощь людям и продвигать юридическую науку, а также делать все, чтобы страна была лучше, крепче и конкурентноспособнее.

На встрече с руководством вуза спикер обсудил возможность проведения на базе университета постоянно действующего семинара для депутатов по вопросам законотворчества и пригласил МГЮА к сотрудничеству по подготовке и участию в форуме молодых законодателей, который пройдет под эгидой Госдумы до конца года.







