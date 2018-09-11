"Сделаю из тебя отбивную": глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на бой

Отравление Скрипалей "Новая волна" в Сочи Скандал с Гузеевой Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Изменившаяся Алсу с треском провалилась
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
Цветущая вдова запретила оплакивать Кобзона
Аллегрова показала постаревшую дочь
Свалившаяся Аллегрова перестала вставать с постели
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
партнеры
Вторник 11 сентября
Лента новостей
16:59
Скандалистка Медведева и Губерниев прилюдно обменялись любезностями
16:58
В Казани на зебре иномарка насмерть сбила 10-летнюю девочку
16:50
Все рухнет: названа причина нового мирового кризиса
16:48
"Руки Вверх" раскачают "Танцами" Adrenaline Stadium
16:48
Вика Цыганова выступит с юбилейной программой "30 лет на сцене"
16:45
Маленькая дочь Виторгана поседела от переживаний
16:41
В Крокусе состоится юбилейный концерт легендарной группы A’STUDIO
16:41
"Иванушки INTERNATIONAL" выступят в клубе Adrenaline STADIUM
16:41
Группа "Пикник" выступит в Крокусе с новой программой
16:30
В Екатеринбурге загорелся трамвай с пассажирами
16:12
Инфицированный Леонтьев оставил странное послание
15:28
Летучая сразила народ экстремальным декольте
15:05
По стопам Петросяна: Звягинцев развелся с супругой и стал завидным женихом
15:04
Движение вверх: ГК "КОРТРОС" наращивает прибыль
14:37
Осмелевший Порошенко приготовился атаковать Россию
14:19
В Сочи местный житель расстрелял 50-летнего мужчину
13:59
"Грань перечеркнута, слов назад не вернуть": заявление униженного Тимати
13:52
Под Москвой в автоаварии погиб человек
13:48
Норвегия: пешая Одиссея
13:11
Госдума наращивает международное сотрудничество
13:09
Под Петербургом нашли скелет с жетоном МЧС
12:58
Праздник умершего Кобзона обернулся для украинцев катастрофой
12:51
Средний результат "Единой России" на выборах превысил 60%
12:50
"Что мы с ребенком тебе сделали?": Блюменкранцы устроили грязную драку в "Доме-2"
12:30
Госдума ликвидирует законодательные завалы
12:18
Возбужденный лось держит в страхе Подмосковье
12:11
Какие роли играют люди
11:55
Подробности состояния Михалкова после сложной операции
11:52
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
11:51
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко
11:44
Госдума повышает роль молодежи в законотворчестве
11:41
Audi TT RS: культовый спорткар для ценителей прекрасного
11:39
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
11:08
В Башкирии иномарка насмерть сбила женщину на зебре
10:41
Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России
10:35
В Прикамье водитель сбил толпу пешеходов и скрылся
10:33
Объявившая о болезни МакSим шокировала внешним видом
10:15
Известную российскую актрису экстренно госпитализировали
10:14
Русские идут: Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
09:54
Похудела до 17 кг: звезда "Дома-2" объявила о лечении
09:46
Человек года: Артем Дзюба получил престижную награду
09:34
"Выкидыш!": Таня Терешина сделала заявление после выходки молодого жениха
09:05
Госпитализированная Василиса Володина о своей беременности и шизофрении
09:03
Казус на вечеринке: Шнуров вышел в свет с новой подругой и забыл ее имя
08:22
"Каждая тварь ответит за слова": Тимати и Крида публично унизили
08:22
Никита Михалков перенес срочную операцию в Москве
08:20
Молодая актриса родила больному Петросяну
08:05
Под Иркутском обрушилось здание школы
22:00
"Обещал выпороть": напуганная Борисова ищет защиты от бывшего мужа
21:48
Столкнувшаяся с Медведевой Загитова разочаровала Тарасову
21:47
В Екатеринбурге автоледи на Lexus сбила ребенка и сбежала
21:42
Российского журналиста нашли мертвым в реке
21:37
Костенко нелепо оправдалась за оголенную грудь
21:14
Сборная России по футболу унизила Чехию
21:05
Экстремально похудевшего Фадеева не узнают люди
21:00
"Назвала сына выродком": Гусев раскрыл причину развода с Романец
20:59
Как живет бросившая мужа Порошина
20:56
Вернувшийся из тюрьмы россиянин изнасиловал восьмилетнюю девочку
20:49
Волгоградец напал на участкового с топором
20:38
Покидающая Великобританию Меган Маркл пошла по пути принцессы Дианы
20:37
Россиянка сбежала по карнизу многоэтажки от разъяренного мужа
20:15
Питт и Энистон тайно отдохнули в Италии
20:03
В Петербурге в ДТП с маршруткой погибли люди
19:46
"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар"
19:36
Захарова свела с ума ножками в чулочках
19:31
Дроботенко рассказал о рыдающем от бессилия умирающем Задорнове
19:10
Тюменцы страдают от недостатка автобусов
18:54
Солнцев высмеял брошенную Боню за черные дыры (видео)
18:32
Порнофото звезды "Пацанок" утекли в Сеть
18:30
"Влил шприц адреналина": врачи пытаются помочь больной Дакоте
18:18
Пьяный омич пытался взорвать пятиэтажку
18:05
"Щека съехала": перекошенную Волочкову отправили к медикам
17:38
Пенсионера трижды переехали автомобили под Волгоградом
17:34
Володин поддержал законопроект об отказе депутатов от пенсионных надбавок
17:32
Володин рассказал о приоритетах Госдумы в осеннюю сессию
17:27
Жена и любовница 87-летнего Краско сцепились у Шепелева
17:06
Тутберидзе отправила уязвленную Медведеву рожать детей
17:06
Рассекречены подробности последних дней Жени Белоусова
16:49
Лондон заявил о войне с Москвой после позора со Скрипалями
16:42
Житель Подмосковья вспорол другу живот
16:28
В Германии сорвано покушение на Горбачева
16:26
Кончаловский развелся ради иностранки
16:18
Выгнать с позором: обнаглевших Киркорова и Баскова выдворяют из России
16:17
Житель Башкирии угнал КамАЗ и протаранил ограду кладбища
16:07
Без трусов, но в шляпе: голый армянин устроил танцы в эфире "Дома-2"
16:04
Москва поставила на место обезумевшего Трампа
16:01
Беременная от Серова звезда "Дома-2" отключилась на руках у Малахова
15:57
Вылетевшие с шоу женихи унизили Бузову
15:56
Точно беременна: мать Меган Маркл пошла на курсы по уходу за детьми
15:24
Известный 20-летний футболист погиб в перестрелке
15:14
К чему снится мышь
14:34
Трамп готов развязать третью мировую
14:28
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
14:24
"С ним я была открыта": овдовевшая Зудина о контакте с известным актером
14:23
Россиян предупредили об опасной эпидемии
14:21
Одурачившая россиян Гузеева перешла все границы
14:07
В каком регионе России самые высокие зарплаты
14:04
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
14:03
Володин поздравил новоизбранных депутатов Госдумы
13:37
Юрия Лозу погнали в шею из-за запретного слова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Аллегрова показала постаревшую дочь
Вылетевшие с шоу женихи унизили Бузову
Беременная пятым ребенком Порошина развелась с мужем
Беременная от Серова звезда "Дома-2" отключилась на руках у Малахова
Жена и любовница 87-летнего Краско сцепились у Шепелева
Поклонники в слезах: врачи не смогли спасти инфицированного Леонтьева
Общество

"Сделаю из тебя отбивную": глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на бой

Виктор Золотов. Кадр youtube.com
Офицеры не привыкли прощать клевету в свой адрес. Такие вопросы принято решать на дуэли. Глава Росгвардии вызвал на бой Алексея Навального.
прочитано 868 раз

Виктор Золотов назвал Алексея Навального подлецом. Глава Росгвардии напомнил основателю ФБК, что в офицерской среде за оскорбления вызывают на дуэль. Навальному предлагается честный бой – хоть на ринге, хоть на татами.

ПО ТЕМЕ

Кто использует Навального в своих интересах

Сел в лужу: Навального поймали на вранье

"В отношении меня Вы допустили оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", — заявил Золотов в видеообращении. 

Глава Росгвардии не отрицает, что в его ведомстве есть недостатки, в том числе и случаи коррупции. Однако нечистых на руку сотрудников быстро выявляет руководство с помощью органов контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты и службы собственной безопасности.

"Мы боремся с этим. Выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд. Вот так у нас обстоят дела", — подчеркнул Золотов.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального ранее опубликовал очередной доклад. В нем утверждается, что продукты для нужд Росгвардии якобы закупаются по ценам существенно выше рыночных, передает НСН.

На ответное заявление главы Росгвардии отреагировали известные россияне. Как сообщил радиостанции "Говорит Москва" депутат Госдумы и боксер Николай Валуев, он готов потренировать главу ведомства, хотя уверен, что тот умеет драться. А генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки согласна помочь в организации боя и его трансляции по телевидению.

Автор: Андрей Евлампиев11 сентября 2018, 13:31

комментарии

Политика

Осмелевший Порошенко приготовился атаковать Россию
Русские идут: Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Лондон заявил о войне с Москвой после позора со Скрипалями
Москва поставила на место обезумевшего Трампа

Шоу-бизнес

Маленькая дочь Виторгана поседела от переживаний
Максакова расправилась с болтливой бывшей женой Вороненкова
Инфицированный Леонтьев оставил странное послание
Летучая сразила народ экстремальным декольте

Проишествия

Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти
Глава "Газпрома" попал в аварию
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)

Lifestyle

"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Молодая актриса родила больному Петросяну

Женщина сообщила сенсационную информацию
Шоу-бизнес

Никита Михалков перенес срочную операцию в Москве

Режиссер был госпитализирован
Шоу-бизнес

Госпитализированная Василиса Володина о своей беременности и шизофрении

Астролог из "Давай поженимся" оказалась в больнице
Шоу-бизнес

Объявившая о болезни МакSим шокировала внешним видом

Артистка обнародовала новое видео

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
В тайне Лорак и Лазарева поставлена жирная точка
Подавленной Аллегровой с букетом болезней дали последний шанс
Совет на выходные

Фоторепортажи

Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками
Киски российских знаменитостей вызвали переполох
Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

Спорт

Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России
Столкнувшаяся с Медведевой Загитова разочаровала Тарасову
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
Загитову сбросили с пьедестала

Регионы

Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
Землетрясение на Урале попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru