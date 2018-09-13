"Оставьте нас в покое!" – "отравители" Скрипалей влипли в мерзкий гей-скандал

Интервью Петрова и Боширова – россиян, которых Лондон назвал "отравителями" Скрипалей – вызвало вопросы у пользователей Сети. В частности, некоторых заинтересовало, почему друзья отправились в отпуск сугубо мужской компанией – и намекнули на их нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Маргарита Симоньян во время интервью с "подозреваемыми" тоже не удержалась от вопроса: "Почему Петров и Боширов постоянно вдвоем?" Это возмутило Руслана – он отметил, что интервью превращается в допрос и незачем журналистам углубляться в детали его личной жизни. Свое решение провести время в Великобритании вдвоем мужчины комментировать отказались.

В Сети вопрос поставили ребром. "Они что, геи? Вместе в отпуск ездить", – интересуется один из подписчиков канала RT на YouTube.

Петров и Боширов подчеркивают, что с тех пор как Лондон опубликовал их фотографии в качестве подозреваемых, жизнь превратилась в ад. На вопрос, почему они обратились в RT, ответили, что решили искать защиты у СМИ – потому что не знают, кто еще им может помочь. Они опасаются за жизнь свою и своих близких.

Пришлось Александру и Руслану объяснять и то, почему в Лондоне они жили в одном гостиничном номере. Пользователи даже заподозрили, что на ночь они устраивались на одной односпальной кровати. Мужчины объяснили, что снимали один номер в целях экономии, а кроватей было две.

Маргарита Симоньян после интервью ответила на многочисленные вопросы пользователей в своем Telegram-канале. "Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить – с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы. Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста... Прямо во время интервью я им сказала, что меньше всего сейчас мир волнует, в одной они спали постели или нет. Ан нет, не меньше всего", – пошутила Симоньян.

Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их объявиться и поговорить со СМИ. Глава государства отметил, что этих людей нашли и проверили, ничего криминального в их биографиях нет.