"Отравителей" Скрипалей заманили церковью в грязную гей-столицу
Подозреваемые в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявили, что находились в Великобритании в качестве обычных туристов. Они рассказали, что друзья давно советовали им побывать в Лондоне и Солсбери.
Россияне собирались уложиться в один день, но из-за погодных условий задержались в стране на три дня. По их словам, в стране случился "снежный коллапс".
В интервью главреду RT Маргарите Симоньян друзья сообщили, что в Солсбери из достопримечательностей их особенно заинтересовал местный храм – готический собор Девы Марии. Александр и Руслан посетили его, фотографировались, погуляли по парку и посидели в кафе.
Примечательно, что Солсбери, помимо своего архитектурного наследия, славится как гей-столица Туманного Альбиона. "В Солсбери 14 гей-баров, три бдсм-свингер-клуба, четыре гей-клуба. А они нам про соборы затирают", – пишет Telegram-канал Караульный. Действительно, на город с 45 тысячами населения такое количество подобных заведений явно излишне.
Судя по всему, туда стекаются представители сексуальных меньшинств со всего мира. В Солсбери активно проводят мероприятия, посвященные сообществу ЛГБТ, передает Salisburyjournal.co.uk.
Напомним, ранее Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова. "Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их объявиться и поговорить со СМИ. Российский лидер отметил, что этих людей нашли и проверили, ничего криминального в их биографиях нет.
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