Ослеп и оглох: "отравленный" участник Pussy Riot попал в реанимацию
После того как активиста доставили в берлинскую клинику, его состояние начало улучшаться. Об этом рассказала гражданская жена мужчины Вероника Никульшина.
"Ему лучше. Все хорошо", – цитирует девушку Reuters. От подробных комментариев она отказалась.
Участница панк-группы Надежда Толоконникова опубликовала в Twitter видео приземления самолета с Верзиловым в Берлине. Также в Сети появились фото, на которых Петра готовят к перевозке в больницу: активист лежит на каталке с закрытыми глазами.
15 сентября 2018 г.
Участника Pussy Riot 11 сентября доставили в токсикологическую реанимацию с подозрением на отравление. Причины произошедшего пока не известны. Ранее появилась информация о том, что у Верзилова на фоне сильного эмоционального потрясения выявили полиморфное психотическое расстройство, сообщает Telegram-канал 112.
Появилось две версии случившегося. Согласно конспирологической теории, Верзилова "отравили" российские власти, по другой версии – он просто злоупотребил психотропными веществами.
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